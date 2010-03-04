Украина. В январе-феврале-2010 "Азовсталь" и ЦГОК нарастили производство

Украина. По итогам января-февраля 2010 года «Азовсталь» произвело металлопроката. на 90% больше, чем по итогам января-февраля 2009 года.

Украина. По итогам января-февраля 2010 года Центральный горно-обогатительный комбинат, по оперативным данным, увеличил производство концентрата на 45%, а товарных окатышей на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2009

Комментарий. Украинские предприятия металлургического и связанного с ним комплекса продолжают показывать ускоренный рост своего бизнеса по сравнению с кризисным 2009 годом. Настораживает только одно, что по итогам февраля 2010 года уже темп прироста не столь заметный, как это имело место в январе.