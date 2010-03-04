Еврозона: в ряде стран бизнес-настроения пессимистичны

Испания. В феврале 2010 года индекс потребительского доверия в Испании упал до уровня 71,1 пункта. В январе 2010 этот индекс был на уровне на 78,7 пункта.

Еврозона. В феврале 2010 года индекс деловой активности PMI в секторе услуг в странах Еврозоны упал до уровня 51,8 пункта. В январе 2010 года этот индекс был на уровне 52,0 пункта.

Еврозона. В феврале 2010 года композитный индекс деловой активности PMI в странах Еврозоны остался на уровне 53,7 пункта.

Германия. В феврале 2010 года индекс деловой активности PMI в секторе услуг в Германии вырос до уровня 51,9 пункта. В январе 2010 года этот индекс был на уровне 51,7 пункта.

Франция. В феврале 2010 года индекс деловой активности PMI в секторе услуг в Франции упал до уровня 54,6 пункта. В январе 2010 года этот индекс был на уровне 54,7 пункта.

Италия. В феврале 2010 года индекс деловой активности PMI в секторе услуг в Италии вырос до 50,8 пункта. В январе 2010 года этот индекс был на уровне 50,7 пункта.

Комментарий. В Еврозоне не все так однозначно с бизнес-настроениями. В отдельных странах эти индексы растут, но есть европейские страны, где пессимизм побеждает. И скорее всего можно ожидать стагнации в сфере услуг.