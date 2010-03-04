Еврозона: в ряде стран бизнес-настроения пессимистичны

15:56, 04 марта 2010
Разное
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Испания. В феврале 2010 года индекс потребительского доверия в Испании упал до уровня  71,1 пункта. В январе 2010 этот индекс был на уровне на  78,7 пункта.

Еврозона. В феврале 2010 года индекс деловой активности PMI в секторе услуг в странах Еврозоны  упал до уровня 51,8 пункта. В январе 2010 года этот индекс был на уровне  52,0 пункта.

Еврозона. В феврале 2010 года композитный индекс деловой активности PMI в странах Еврозоны остался на уровне  53,7  пункта.

Германия. В феврале 2010 года индекс деловой активности PMI в секторе услуг в Германии вырос до уровня  51,9 пункта. В январе 2010 года этот индекс был на уровне  51,7 пункта.

Франция. В феврале 2010 года индекс деловой активности PMI в секторе услуг в Франции упал до уровня  54,6 пункта. В январе 2010 года этот индекс был на уровне 54,7 пункта.

 Италия. В феврале 2010 года индекс деловой активности PMI в секторе услуг в Италии вырос до  50,8 пункта. В январе 2010 года этот индекс был на уровне  50,7 пункта.

Комментарий. В Еврозоне не все так однозначно с бизнес-настроениями. В отдельных странах эти индексы растут, но есть европейские страны, где пессимизм побеждает. И скорее всего можно ожидать стагнации в сфере услуг.

 

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