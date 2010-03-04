Винницким губернатором может стать БЮТовец

Депутат Винницкого областного совета от Партии регионов Юрий ЯРЕМЧУК не исключает, что председателем Винницкой областной государственной администрации может быть назначен руководитель областного избирательного штаба Юлии ТИМОШЕНКО Юрий МЕДВЕДЕВ.

Об этом Ю.ЯРЕМЧУК заявил корреспонденту УНИАН.

"Может, для кого-то это будет очень неожиданно, но МЕДВЕДЕВ является реальным кандидатом возглавить Винницкую облгосадминистрацию", - сказал он.

Ю.ЯРЕМЧУК отметил, что, возможно, предложение возглавить область представителю БЮТ связано с тем, что в Партии регионов обсуждается инициатива о передаче оппозиции части руководящих постов в областях, где поддержка Ю.ТИМОШЕНКО на выборах Президента Украины была наибольшей. «Такие назначения могут быть в Волынской и Винницкой областях. Львовскую область вряд ли дадут возглавить представителю БЮТ», - сказал он.

Ю.ЯРЕМЧУК также не исключил, что губернатором Винницкой области может быть назначен представитель Коммунистической партии.

"Это может быть БЕВЗ Валерий Ананьевич (народный депутат от КПУ). Он уже раньше работал заместителем председателя обладминистрации”, - отметил депутат облсовета, объяснив, что “в случае создания коалиции с участием КПУ не исключено, что портфели в Винницкой и Черниговской областях будут отданы коммунистам".

Вместе с тем депутат облсовета считает, что самые большие шансы возглавить Винницкую область имеет нынешний руководитель областной организации Партии регионов Виктор АНТЕМЮК.