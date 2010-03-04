Китай. По итогам 2009 инвестиции в недвижимость выросли более чем вдвое

Китай. По итогам 2009 года инвестиции в недвижимость в Китае выросли более чем вдвое и достигли уровня 156,2 млрд долларов.

Комментарий. Это очень существенно подняло цены на китайскую недвижимость, но больше всего испугало аналитиков, что этот рост может привести к созданию «китайского ипотечного пузыря», который может не выдержать испытания временем.