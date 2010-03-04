Пресс-секретарь лидера БЮТ Марина СОРОКА заявляет, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО ушла в отставку, а не в отпуск.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом М.СОРОКА прокомментировала заявление заместителя главы Администрации Президента Анны ГЕРМАН о том, что отпуск Ю.ТИМОШЕНКО обойдется государству более чем в 20 тысяч гривен.

"Ю.ТИМОШЕНКО ушла в отставку, а не в отпуск. А.ГЕРМАН была и остается лживым человеком", - сказала М.СОРОКА.

Как сообщал УНИАН, сегодня заместитель главы Администрации Президента А.ГЕРМАН заявила, что отпуск Ю.ТИМОШЕНКО, которая исполняет обязанности премьер-министра, обойдется государству более чем в 20 тысяч гривен.

"Несколько дней назад ТИМОШЕНКО на всю Украину громко заявила, что в тот же миг, как только парламент выразит недоверие правительству, она немедленно уйдет в отставку. Вместо этого ушла в отпуск. Оплачиваемую. Даже очень оплачиваемый, потому что государству ее отпуск обойдется более чем в 20 тыс. грн.", - сказала А.ГЕРМАН.

Вчера, 3 марта, Верховная Рада Украины поддержала резолюцию о вынесении недоверия правительству Ю.ТИМОШЕНКО.