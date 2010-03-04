Анонс на 5 марта

- Президент В.Янукович посетит Москву с официальным визитом по приглашению Президента РФ Дмитрия Медведева.

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- 10-00- Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины (ул..Грушевского, 5). Вход по карточкам аккредитации.

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- 11-00 - Состоится презентация исследования "Российско-украинский газовый кризис 2009 года: сравнительный взгляд из Киева, Бухареста и Кишинева", подготовленного авторским коллективом из трех стран. Участники: Борис Тарасюк, директор Института Евро-Атлантического сотрудничества, Александр Сушко, научный директор Института Евро-Атлантического сотрудничества, Юлиан Кифу, директор Центра предотвращения конфликтов и раннего предупреждения (Румыния); Оазис Нантой, программный директор Института общественной политики (Республика Молдова) («Укринформ», ул. Б.Хмельницкого, 8/16).

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- 11-00 - В медиа-холдинге «Главред-медиа» состоится пресс-конференция на тему: «Перспективы пересмотра украино-российских газовых контрактов, судьба украинской газотранспортной системы и НАК «Нефтегаз Украины». Участники: эксперт по энергетическим вопросам Центра Разумкова Владимир Омельченко; председатель правления Альянса «Новая энергия Украины» Валерий Боровик (ул.Сретенская, 2/8). Аккредитация на месте по редакционным удостоверениям. Телефон: (068) 346 39 41.

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-11-00 - Возле КГГА Всеукраинское общественное движение «Коммунальный фронт» проведет акцию «Последний снег Черновецкому! Коммунальное фиаско мэра» против коммунального беспорядка в столице (ул.. Крещатик, 36). Телефон: +38 (097) 222-33-18.

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- 13-00 - Пресс-конференция на тему: “Пересмотр газовых контрактов: как осуществить украинскую мечту?”. Участники: Александр Тодийчук, президент Киевского международного энергетического клуба “Q-club”; Алексей Ивченко, экс-председатель НАК „Нефтогаз” Украины («ИнтерМедиа консалтинг», ул.Б.Хмельницкого, 17/52-а, бизнес-центр «Леонардо»).