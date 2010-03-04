Главное на 4 марта (вечер)

Хроника дня

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Власть:Пресс-секретарь лидера БЮТ заявляет, что Тимошенко ушла в отставку, а не в отпуск

Пресс-секретарь лидера БЮТ Марина СОРОКА заявляет, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО ушла в отставку, а не в отпуск.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом М.СОРОКА прокомментировала заявление заместителя главы Администрации Президента Анны ГЕРМАН о том, что отпуск Ю.ТИМОШЕНКО обойдется государству более чем в 20 тысяч гривен.

"Ю.ТИМОШЕНКО ушла в отставку, а не в отпуск. А.ГЕРМАН была и остается лживым человеком", - сказала М.СОРОКА.

Как сообщал УНИАН, сегодня заместитель главы Администрации Президента А.ГЕРМАН заявила, что отпуск Ю.ТИМОШЕНКО, которая исполняет обязанности премьер-министра, обойдется государству более чем в 20 тысяч гривен.

"Несколько дней назад ТИМОШЕНКО на всю Украину громко заявила, что в тот же миг, как только парламент выразит недоверие правительству, она немедленно уйдет в отставку. Вместо этого ушла в отпуск. Оплачиваемую. Даже очень оплачиваемый, потому что государству ее отпуск обойдется более чем в 20 тыс. грн.", - сказала А.ГЕРМАН.

Вчера, 3 марта, Верховная Рада Украины поддержала резолюцию о вынесении недоверия правительству Ю.ТИМОШЕНКО

Кабмин просит МВФ, Всемирный банк и Еврокомиссию провести аудит работы НБУ и правительств Тимошенко и Януковича

Кабинет Министров Украины обратился к Международному валютному фонду, Всемирному банку и Европейской комиссии с просьбой организовать аудит деятельности Национального банка Украины и правительств Юлии ТИМОШЕНКО и Виктора ЯНУКОВИЧА в 2006-2007 и 2008-2009 годах соответственно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге вице-премьер-министр Григорий НЕМЫРЯ.

Он отметил, что соответствующее решение было принято на заседании Кабмина во вторник, 2 марта.

По словам Г.НЕМЫРИ, обращение к международным организациям с такой просьбой вызвано желанием избежать политизации этого вопроса. При этом он подчеркнул, что Ю.ТИМОШЕНКО обсудила вопрос о возможности проведения такого аудита 25 февраля в ходе встреч с Верховным представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кетрин ЭШТОН и советником президента США по вопросам нацбезопасности Джеймсом ДЖОНСОМ и получила поддержку с их стороны.

«Такая постановка вопроса получила поддержку, именно поэтому на заседании правительства было принято соответствующее решение. Мы считаем, что тест на прозрачность и честность должен быть применен абсолютно объективно», – сказал Г.НЕМЫРЯ.

Он высказал надежду, что аудит деятельности Нацбанка и правительства будет проведен профессионально и быстро и правительство готово принимать участие в разработках параметров этого аудита.

Г.НЕМЫРЯ подчеркнул, что в проведении такого аудита заинтересовано не только правительство, но и международные организации, поскольку они предоставляют свои кредитные и инвестиционные средства. «Международные финансовые организации, такие как МВФ и Всемирный банк, имеют своих акционеров в виде отдельных стран, и, соответственно, всем странам нужно быть уверенными, что какая-либо программа, в частности, stend-by МВФ или займы на политику развития Всемирного банка проходят прозрачно», – сказал Г.НЕМЫРЯ.

Он также отметил, что международные финансовые организации имеют возможность выделять свои средства для проведения подобных аудитов. Общая сумма, необходимая для проведения аудита, отметил Г.НЕМЫРЯ, может быть определена после согласования параметров его проведения.

Янукович поручил Кабмину уменьшить зарплату Президента на 50% и на 20% - расходы на свою деятельность

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил Кабинету министров безотлагательно решить вопрос о сокращении зарплаты главы государства на 50%, а также на 20% - расходы на обеспечение своей деятельности.

Об этом говорится в указе В.ЯНУКОВИЧА от 4 марта “О мерах по обеспечению сокращения расходов государственного бюджета Украины”, тест которого размещен на сайте Президента.

С целью сокращения в условиях финансового кризиса расходов государственного бюджета Украины на финансирование деятельности Президента Украины, местных государственных администраций, а также с целью обеспечения выполнения Закона “Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы” В.ЯНУКОВИЧ поручил Кабмину безотлагательно решить в установленном порядке вопрос о сокращении заработной платы Президента Украины на 50%.

Глава государства также поручил правительству предусмотреть при доработке законопроекта о государственном бюджете Украины на 2010 год соответствующее сокращение расходов на обеспечение своей деятельности и сокращение на 20%, по сравнению с 2009 годом, расходов на обеспечение деятельности консультативных, совещательных и других вспомогательных органов и служб, созданных Президентом Украины для осуществления своих полномочий, в том числе на содержание местных государственных администраций.

Средства, полученные в результате сокращения таких расходов, В.ЯНУКОВИЧ распорядился направить на выполнение Закона Украины “Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы”.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля Президента Украины В.ЯНУКОВИЧ заявил о сокращении на 50% своей зарплаты и на 20% расходов на содержание Администрации главы государства.

Международные связи: Израильское правительство намерено наладить безвизовый режим с Украиной за полгода

Израильское правительство намерено наладить безвизовый режим с Украиной за полгода. Об этом в интервью еженедельнику «Комментарии:» заявил вице-премьер-министр и глава внешнеполитического ведомства Израиля Агвидор ЛИБЕРМАН.

По его словам, правительствам обеих стран еще необходимо согласовать консульские соглашения, утвердить их в МВД, а затем ратифицировать в парламенте.

«С Россией этот процесс продолжался десять месяцев после принятия решения. Надеемся, что с учетом предыдущего опыта уложимся в полгода», - объяснил А.ЛИБЕРМАН.

Как отметил израильский вице-премьер, выгоды от роста потока туристов намного превышают доходы от консульских сборов. В качестве примера А.ЛИБЕРМАН привел статистику увеличение количества туристов из России: 176 тыс. в год до отмены визового режима и более 400 тыс. – после отмены.

Финансы: В Украине денежная масса в феврале увеличилась на 0,4%, монетарная база – на 0,7% – НБУ

В Украине в феврале 2010 года денежная масса увеличилась на 0,4% (с начала т.г. сократилась на 1,1%) – до 481,8 млрд. грн., монетарная база выросла на 0,7% (с начала т.г. сократилась на 2,2%) - до 190,7 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, общий объем депозитов в феврале т.г. увеличился на 0,3% (с начала т.г. сократился на 0,7%) – до 325,5 млрд. грн. за счет роста объема депозитов физических лиц на 1,7% (с начала года - на 2,1%) - до 215,9 млрд. грн. Прирост депозитов населения в феврале происходил за счет роста вкладов как в национальной (на 3,2%), так и в иностранной валюте (на 0,5%). При этом средства юридических лиц в феврале уменьшились на 2,4% (с начала года - на 5,8%) - до 109,6 млрд. грн.

Общий объем остатков кредитных вложений увеличился в феврале на 0,03% (с начала года уменьшился на 2%) - до 703,4 млрд. грн. В то же время объем кредитов, предоставленных юридическим лицам, увеличился на 0,6% (в т.ч. в национальной валюте - на 1,7%). Объем кредитов, предоставленных населению, в феврале уменьшился на 1,2%.

Средневзвешенная ставка по кредитам в национальной валюте увеличилась с 17,4% в январе 2010 года до 17,9% в феврале 2010 года. Средневзвешенная стоимость депозитов в гривне за этот же период увеличилась из 12,4% до 13,1%. Средневзвешенная стоимость кредитов в иностранной валюте увеличилась с 10,3% в январе 2010 года до 10,4% в феврале 2010 года, по депозитам в иностранной валюте - увеличилась с 9,2% до 9,3%.

На межбанковском кредитном рынке средневзвешенная ставка уменьшилась с 6,2% годовых в январе 2010 года (в том числе по кредитам овернайт - 2,7%) до 4,9% (по кредитам овернайт - 2,2%) в феврале 2010 года.

В феврале было зафиксировано увеличение объема наличности вне банков на 0,6% (с начала года - уменьшение на 1,9%) - до 153,9 млрд. грн. Удельный вес наличности в структуре денежной массы в феврале увеличился до 32% по сравнению с 31,9% в январе 2010 года.

Национальный банк Украины в феврале провел операции по мобилизации средств банков на общую сумму 16,3 млрд. грн., объем операций по рефинансированию составил 1,6 млрд. грн. (с начала года соответственно 33 млрд. грн. и 3 млрд. грн.).

Объем корсчетов банков в феврале уменьшился на 3,1% - до почти 17 млрд. грн.

Общий объем обязательных резервов, сформированных банками в феврале, составлял 11,8 млрд. грн., в том числе 5,8 млрд. грн. было перечислено банками на отдельный счет в Национальном банке Украины.

По данным НБУ, динамика бюджетных средств в феврале на состояние ликвидности банков существенно не влияла. Объем средств правительства в национальной валюте на счетах в Национальном банке Украины в феврале уменьшился на 27,1% - до 1,4 млрд. грн.

Валовые международные резервы НБУ в феврале уменьшились на 4,5% – до 24,2 млрд. долл.

Валовые международные резервы Национального банка Украины в феврале 2010 года, по оперативным данным, уменьшились на 4,49% – до 24 млрд. 148,1 млн. долл.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Нацбанка.

По данным НБУ, объем операций на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) за февраль 2010 г. составил 10 млрд. 676,5 млн. долл. При этом сальдо интервенций НБУ на валютном рынке за прошлый месяц составило «минус» 561,1 млн. долл. (в долларовом эквиваленте).

Объем операций на наличном рынке Украины (покупка и продажа иностранной валюты за гривню в долларовом эквиваленте) по итогам февраля 2010 г. составил 2 млрд. 652,8 млн. долл., в т.ч. объем валюты, купленной банками у населения, – 970,9 млн. долл., объем валюты, проданной населению, – 1 млрд. 681,9 млн. долл.

Банковские вклады населения в валюте (в долларовом эквиваленте) за прошлый месяц увеличились на 86,1 млн. долл. и на 26 февраля 2010 г. составили 13 млрд. 940,1 млн. долл.

Также сообщается, что в январе 2010 года прирост реального эффективного обменного курса (РЭОК) гривни относительно декабря 2009 года составил 1,5%. По данным НБУ, это было обусловлено как превышением инфляции в Украине ее взвешенного показателя по странам - основным торговым партнерам (на 1,0 п.п.), так и усилением номинального эффективного обменного курса гривни (на 0,5%). Последнее произошло по причине укрепления гривни относительно ряда свободно конвертируемых валют, включая: евро, фунт стерлингов, японскую иену и т. п.

Межбанк закрылся котировками 7,9775/7,9795 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9715/7,9845, к 12:00 сузился спрэд - 7,9765/7,9810. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9775/7,9795 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 11:00 Нацбанк объявил о покупке доллара по курсу 7,9800.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2674/0,2678, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2675/0,2678. К закрытию цены повысились - 0,2678/0,2680.

В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,8025 (-0,0625).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3635/1,3710.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,8825/10,9030, к 12:00 цены установились на уровне 10,8885/10,8970. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вверх - 10,9085/10,9170.

В IV квартале 2009 года ВВП в еврозоне и в ЕС-27 вырос на 0,1% - предварительные данные Евростата

По предварительным данным, в IV квартале 2009 года ВВП вырос в еврозоне и во всех странах - членах ЕС (ЕС-27) на 0,1% по сравнению с третьим кварталом 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

По сравнению с четвертым кварталом 2008 года ВВП в четвертом квартале 2009 года снизился на 2,1% в еврозоне и на 2,3% - в ЕС-27.

За весь 2009 год ВВП, по предварительным данным, уменьшился на 4,1% в еврозоне и на 4,2% - в ЕС-27 по сравнению с 2008 годом.

Как сообщал УНИАН, в третьем квартале 2009 года ВВП вырос на 0,4% в еврозоне и на 0,3% - в ЕС-27.

В 2008 году ВВП вырос на 0,6% в еврозоне и на 0,8% - в ЕС-27 по сравнению с 2007 годом.

С 1 января 2009 года в зону евро входят 16 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Словакия, Кипр и Мальта.

Фондовый рынок: НБУ в феврале выкупил ОВГЗ на общую сумму 6,8 млрд. грн.

Национальный банк Украины в феврале т.г. осуществил операции по выкупу у банков облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) по номинальной стоимости на общую сумму 6,8 млрд. грн. (в январе т.г. – на 6,32 млрд. грн.). Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

В Государственный бюджет Украины в прошлом месяце по результатам размещения на первичных аукционах ОВГЗ поступило 3 млрд. 865,27 млн. грн. (с начала года – 5 млрд. 032,09 млн. грн.).

Всего с начала 2010 года Министерство финансов Украины осуществило размещение ОВГЗ (с учетом бумаг, выпущенных для докапитализации) на общую сумму 6 млрд. 832,09 млн. грн.

Средневзвешенная доходность бумаг по результатам первичного размещения в феврале составляла 22,89% годовых (с начала года - 22,76% годовых). Средневзвешенная доходность ОВГЗ с учетом обязательств, выпущенных для докапитализации банков, в феврале составляла 18,64% годовых (с начала года - 19,26% годовых).

Погашение и уплата дохода по правительственным бумагам осуществлялись своевременно и в полном объеме, который в феврале 2010 года составлял 2 млрд. 505,86 млн. грн., в том числе основной долг – 1 млрд. 757,20 млн. грн., выплата дохода - 748,66 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, на протяжении 2009 года Министерство финансов Украины разместило ОВГЗ на общую сумму 74,533 млрд. грн. Нацбанк осуществил операции по выкупу по номинальной стоимости у коммерческих банков гособлигаций на общую сумму 34,89 млрд. грн., из которых бумаги на 29,34 млрд. грн. были монетизированы с целью докапитализации банков.

Американские фондовые индексы растут на позитивной макроэкономической статистике

Американские фондовые индексы растут на позитивной макроэкономической статистике, сообщает Reuters.

К 17:33 по киевскому времени Dow Jones вырос на 0,25% - до 10.422,98 пункта, индекс Standard & Poor`s 500 поднялся на 0,20% - до 1.121,08 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 0,12% - до 2.283,52 пункта.

Как сообщает агентство, число обращений за пособием по безработице в США за минувшую неделю снизилось до 469 тыс., практически совпав с ожиданиями аналитиков, которые прогнозировали сокращение до 470 тыс.

В то же время, по информации Reuters, динамика мировых рынков смешанная - азиатские площадки закрылись в четверг снижением, а европейские биржевые индикаторы в середине дня немного поднялись.

ТЭК: «Нафтогаз» рассчитался с «Газпромом» за импортированный в феврале газ

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» своевременно и в полном объеме рассчиталась с ОАО «Газпром» за импортированный в феврале 2010 года природный газ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Нафтогаза Украины»

«Компания получила соответствующее подтверждение от банка-корреспондента», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ сообщил, что за газ, закупленный в феврале т.г., НАК «Нафтогаз Украины» заплатит «Газпрому» более 600 млн. долл. США.

1 марта министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН заявил, что “Нафтогаз ” своевременно проведет оплату ОАО “Газпром” объемов импортного газа, поставленного в Украину в феврале.

Справка УНИАН. Согласно контракту от 19 января 2009 г., НАК "Нафтогаз Украины» обязана ежемесячно направлять ОАО «Газпром» платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

До сих пор Украина своевременно и в полном объеме рассчитывалась с «Газпромом» за поставленный газ.

В ОАО «Газпром» подтверждают оплату НАК «Нафтогаз Украины» февральских поставок газа в Украину.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей КУПРИЯНОВ.

«Оплату подтверждаем. Деньги пришли», - сказал С.КУПРИЯНОВ.

Он не назвал точную сумму, однако отметил, что оплачен весь объем газа, который был поставлен в Украину в феврале.

«Нафтогаз Украины» в 2009 г. сократил чистую прибыль на 80% - до 2,3 млрд. грн.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в соответствии с бухгалтерской отчетностью в 2009 году сократила чистую прибыль на 79,5%, по сравнению с 2008 годом, до 2,3 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что для корректного сравнения показателей разных лет нужно исключить влияние изменения курса национальной валюты и результаты от операций по начислению и списанию штрафных санкций. Как следствие, откорректированная чистая прибыль НАК «Нафтогаз Украины» за 2009 год составит 4,0 млрд. грн., за 2008 год – 5,4 млрд. грн., за 2007 год откорректирован чистый убыток – 0,6 млрд. грн.

Также в сообщении сказано, что доход от реализации товаров, работ и услуг НАК «Нафтогаз Украины» за 2009 год составил 87,4 млрд. грн., что на 34% больше дохода от реализации, полученного в 2008 году (61,6 млрд. грн.), и в 3,3 раза больше, чем доход, полученный в 2007 году (26,2 млрд. грн.).

Увеличение дохода от реализации на протяжении двух последних лет объясняется следующими факторами:

- увеличением дохода от реализации природного газа за счет возвращения к НАК «Нафтогаз Украины» с марта 2008 года рынка промышленных потребителей;

- увеличением дохода от предоставления услуг по транспортировке природного газа, что стало следствием повышения с 1 января 2008 года ставки оплаты за услуги по транзиту природного газа по территории Украины с 1,6 до 1,7 долл. за 1000 куб. м на каждые 100 км расстояния.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

«Нафтогаз Украины» ведет переговоры о реструктуризации 22 млрд. грн. кредитной задолженности перед «Ощадбанком»

«Нафтогаз Украины» ведет переговоры о реструктуризации 22 млрд. грн. кредитной задолженности перед «Ощадбанком». Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, которым располагает УНИАН.

«По результатам вышеуказанных переговоров был разработан механизм обмена существующих кредитов, полученных компанией от АО «Ощадбанк» в 2008-2009 гг., на внутренние негарантированные и необеспеченные облигации НАК «Нафтогаз Украины», - говорится в сообщении.

В пресс-релизе указывается, что реструктуризация предусматривает увеличение среднего срока погашения данных долговых обязательств с 1 года до 10 лет. Также планируется амортизация облигаций, равными частями ежеквартально, начиная с 2015 года.

Если будет достигнута договоренность по данному вопросу, то это позволит «Нафтогазу» уменьшить расходы на обслуживание данных долговых обязательств на 300 млн. грн. ежегодно, а также высвободить из залога ликвидные активы компании.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

АО «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 января 2010 года составили 59,927 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 44,601 млрд. грн., обязательства – 43,540 млрд. грн., уставный капитал - 13,892 млрд. грн., собственный капитал – 16,386 млрд. грн.

АО «Ощадбанк» в 2009 году получил чистую прибыль 692,696 млн. грн.

100% акций банка принадлежат государству.

Нефть приближается к 81 долл. за баррель Цены на нефть приближаются к $81 за баррель, стремясь к пику семи недель, при поддержке слабеющего доллара, сообщает Рейтер.

Росту способствуют и сообщения о возобновившихся диверсиях в дельте Нигера.

В 16.15 МСК цены на американскую легкую нефть снизились на $0,16 до $80,71 за баррель, а сорт Brent потерял $0,23 до $79,02 за баррель.

"Доллар отошел от максимальных уровней, и это подстегнуло цены на нефть, - сказал аналитик по сырьевым рынкам Commerzbank Карстен Фрич. - Если рынок преодолеет вчерашний максимум $81,23, для некоторых инвесторов это станет сигналом покупать".

Боевики в дельте Нигера заявили в четверг о взрыве нефтепровода, принадлежащего итальянской Agip, а в среду та же группировка объявила о нападении на нефтяной объект, принадлежащий Royal Dutch Shell. Компания подтвердила это сообщение, но заявила, что это не повлияло на ее деятельность, так как объект был законсервирован.

По данным Управления энергетической информации США, запасы нефти в стране выросли на 4,1 миллиона баррелей на прошлой неделе, что выше прогнозов аналитиков.

Китайский инвестиционный фонд China Investment Corp считает, что рост цен на сырье обгоняет восстановление мировой экономики благодаря мягкой кредитной политике во многих странах. Последние несколько месяцев цены на нефть оставались в диапазоне $69-84 за баррель, но по мнению Barclays Capital, они могут сместиться в диапазон $80-90 из-за сокращения мировых запасов.

"Если спрос в Азии растет так быстро при ценах в $70-80, то цены не надолго задержатся в этом диапазоне", - сказал аналитик Barclays Capital Пол Хорснелл.

Криминал: Лозинский не хочет обжаловать в Апелляционном суде свой арест - адвокат

Бывший народный депутат Украины Виктор ЛОЗИНСКИЙ, который обвиняется в убийстве жителя Головановского района Кировоградской области Валерия Олийныка, не намерен обжаловать судебное решение о его аресте в Апелляционном суде.

Об этом УНИАН сообщил его адвокат Роман ДЕНЕСЮК, отвечая на вопрос, будет ли он подавать апелляцию.

"Не буду... Потому что ЛОЗИНСКИЙ этого не хочет", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 16 июня 2009 года на территории охотничьих угодий в Кировоградской области в результате столкновения с народным депутатом от БЮТ В.ЛОЗИНСКИМ, районным прокурором Евгением ГОРБЕНКО и начальником райотдела милиции Михаилом КОВАЛЬСКИМ погиб местный житель 1954 года рождения В.Олийнык.

По данному факту Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ч.2 ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, носящим характер особого мучения, или совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или выполненное на заказ, или приведшее к смерти потерпевшего).

3 июля Верховная Рада лишила В.ЛОЗИНСКОГО депутатских полномочий, после чего Печерский райсуд Киева дал разрешение на задержание В.ЛОЗИНСКОГО и доставку его в суд.

30 июля В.ЛОЗИНСКИЙ был объявлен в международный розыск. Он был задержан в Киеве 1 марта этого года.

3 марта Печерский районный суд Киева избрал В.ЛОЗИНСКОМУ меру пресечения в виде ареста.