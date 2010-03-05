ДАЙДЖЕСТ СМИ за 5 марта

Украинские СМИ Дело в публикации «Как в парламенте делят посты» пишет, что Партия регионов предложила партнерам поделить власть в стране по балльной системе.

http://delo.ua/vlast/politika/kak-v-parlamente-posty-138190/

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«Коммерсантъ-Украина» помещает статью «Вырви газ», где рассказывает, что Виктор Янукович надеется уменьшить стоимость российского газа для Украины. Сегодня В.Янукович впервые посетит Москву в статусе президента Украины. Москва и Киев уже дали понять, что его официальный визит должен положить начало радикальным изменениям в отношениях двух стран. В частности, по информации Ъ, господин Янукович намерен решить ключевой для украинской экономики вопрос – снижения цены российского газа с нынешних $305 до $205-210 за тысячу кубометров. В обмен Киев согласен допустить "Газпром" к управлению своей газотранспортной системой.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1331972

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«Коммерсантъ-Украина» публикует материал «Кто сказал МАУ». Компания "Днеправиа" оспорила решение Госавиаадминистрации, предоставившей право "Международным авиалиниям Украины" летать по маршруту Киев–Тель-Авив. В компании считают, что для определения оператора рейса власти должны были провести конкурс. Такая претензия со стороны авиакомпании в Украине выдвигается впервые, и если суд удовлетворит иск, на рынке будут введены новые правила работы, отмечают юристы

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1331988

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«Экономические известия» в статье «Крупные банки покидают АУБ» пишет, что банки отдают предпочтение Украинскому кредитно-банковскому союзу. Назревает раскол внутри Ассоциации украинских банков (АУБ), объединяющей 125 учреждений из 180. Крупные банки с иностранными инвестициями хотят воплотить в жизнь идею двухлетней давности и создать собственную саморегулирующую организацию. АУБ может остаться лоббистом средних и мелких учреждений.

http://eizvestia.com/fin/full/4192826

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“Газета по-киевски” решила помочь мужчинам выбрать подарки к 8 марта - “Счастье в асcортименте”. Продавцы рассказывают, что им чаще всего возвращают, цветочницы – о модных в этом сезоне орхидеях.

http://mycityua.com/articles/city/2010/03/05/073205.html

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Газета “Сегодня” в статье “Новый Кабмин: 20 претендентов на 15 портфелей” рассказывает, что «Регионы» создают коалицию с КПУ и Блоком Литвина «под Азарова».

http://www.segodnya.ua/news/14120390.html

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Сайт “УНИАН-Экономика” в материале “Спасение реального сектора, или Инфляция вместо дешевых кредитов” рассматривает вопрос кредитования реального сектора экономики. Население деньги в банки не несет. Как отмечают эксперты, рассчитывать на приток в ближайшее время не приходится. Остается включить печатный станок?

http://economics.unian.net/rus/detail/38901

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Российские СМИ

“Известия” публикуют статью “С чем Янукович едет в Москву”. В пятницу в Москву приедет новый президент Украины Виктор Янукович. Главная тема переговоров - конечно, газ. Прошлый год запомнился срывом поставок в Европу. Чего ждать от нового?

http://www.izvestia.ru/economic/article3139222/

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(УНИАН)