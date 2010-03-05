Янукович рассказал об очередности визитов в Брюссель и Москву

Президент Украины Виктор Янукович заявил, что не надо политизировать вопрос очередности его визитов на посту главы государства, сообщает телеканал "Вести 24".

По словам Януковича, график и очередность визитов был сформирован на основе приглашений руководства ЕС и России, сообщает k2kapital.

"Я получил приглашение ЕС 1 числа (марта) приехать в Брюссель, я поехал. Я получил приглашение президента Медведева приехать 5 числа, я еду пятого", - заявил Янукович.

"Я в своей жизни никогда не был интриганом и не хочу сегодня излишне политизировать этот вопрос", - отметил он.

Янукович уточнил, что товарооборот Украины с ЕС немного больше чем с РФ, поэтому экономический интерес Украины в развитии отношений с Евросоюзом огромен.

"Учитывая, что 27 стран, которые входят в ЕС являются нашими торговыми партнерами, у нас масса проблем, которые нужно там решать и поиск решения привел меня в Брюссель", - заявил президент Украины.