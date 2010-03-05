«FoxMart» открылся: первый день торжественных открытий в Виннице, Днепропетровске и Запорожье

Киев. 4 марта открылись гипермаркеты бытовой техники и электроники «FoxMart» в Виннице, Днепропетровске и Запорожье, сообщили в пресс-службе сети.

Первый день открытий гипермаркетов «FoxMart» в Виннице, Днепропетровске и Запорожье был по-настоящему грандиозным. Заявленные акционные предложения заинтересовали многих потребителей. А желание получить в подарок микроволновую печь Candy первым 40 покупателям (в Виннице - 50) собрало у входа магазинов огромные очереди ещё задолго до открытия магазинов.

«Я была в днепропетровском магазине уже в 6 утра. С этого времени к дверям гипермаркета начали сходиться покупатели. К 9:00, когда магазин открывался, на улице собралась огромная очередь. Наплыв покупателей был таким сильным, что сломались входные раздвижные двери. В торговом зале работали все кассы, однако до обеда очереди покупателей не уменьшались», - рассказывает менеджер помаркетингу и рекламе Приднепровского регионального управления Ульяна НИКОЛАЕВА.

Такая же ситуация наблюдалась в Запорожье и Виннице. В 9:00 возле обновлённого запорожского гипермаркета «FoxMart» собралось более 300 человек.

«Мы довольны, что наши предложения вызвали такой ажиотаж у потребителей. Не отрицаю, что возникли определённые трудности. К обеду стало ясно, что акционного товара на всех желающих может не хватить. Поэтому уже в первый день открытий мы начали свозить дополнительные партии техники. В таком случае очень важно не подорвать доверие у потребителей и подтвердить, что «FoxMart» - действительно Гигант техники», - комментирует руководитель розничных продаж сети «FoxMart» Александр ДАРДАЛАН.

Самыми популярными товарами среди потребителей являются акционные предложения, к примеру: стиральная машина INDESIT IWSC 4085 (EU) - 1 999 грн.; микроволновая печь DELFA DMO 170M (MM717CKE) – 299 грн.; мобильный телефон Fly V60 – 199 грн.; пылесос ZANUSSI Zan 2300 – 179 грн. Наибольший интерес вызвал комплект техники Samsung: плазмовый телевизор диагональю 42 дюйма + нетбук или + LCD телевизор диагональю 22 дюйма - за 5 555 гривен.

Праздничные цены и подарочные предложения облегчили процесс выбора подарка любимым женщинам к 8 Марта. Всем покупателям техники BRAUN в подарок гарантирован фен BRAUN ВС1400.

Идеальное предложение для тех, кто хочет обновить технику дома либо для тех, кто приобрёл жильё: уникальная цена – 4 444 грн. – за комплект: микроволновая печь, холодильник и телевизор.

Напомним, что с 4 по 8 марта торжественные открытия празднуют гипермаркеты «FoxMart» в Виннице (ул. 600-летия, 17-г, ТЦ «Мегамолл»), Запорожье (пр. Ленина, 53, ТЦ «Интрейд») и Днепропетровске (пр. Гагарина, 105б). Гипермаркет в Виннице является новой торговой точкой; запорожский и днепропетровский гипермаркеты торжественно открылись после обновления.

Справочно.. Сеть гипермаркетов «FoxMart» начала деятельность в 2005 году и сегодня насчитывает 34 объекта в Украине и 2 в Молдове. Это самые большие магазины бытовой электроники в Украине. Гигантские торговые объекты «FoxMart» располагаются на площадях от 1300 до 7000 кв.м.

На постоянной основе в каждом магазине сети действует «Программа защиты мизерных цен», которая гарантирует возврат 150% разницы, если клиент найдёт аналогичный продукт дешевле в другой розничной сети.