В Кремле начались переговоры Януковича и Медведева

В Кремле начались переговоры Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Президента Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА в узком кругу.

Украинские политологи считают, что во время сегодняшнего визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Москву не будет принято никаких конкретных решений.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня на пресс-конференции в Киеве выразили президент аналитического центра «Открытая политика» Игорь ЖДАНОВ, директор PR-группы Polittech Тарас БЕРЕЗОВЕЦ и директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ. «Не думаю, что визит в Россию кардинально изменит отношения между странами. Это, скорее, ознакомительный визит, но он заложит определенный фундамент для дальнейшего развития событий», - сказал И.ЖДАНОВ.

Вместе с тем он не исключил, что представители российской власти предъявят В.ЯНУКОВИЧУ определенные требования, но конкретные договоренности достигнуты не будут. «Российская сторона изложит свои политические «хотелки», но никакого решения принято не будет», - сказал И.ЖДАНОВ.

В свою очередь, Т.БЕРЕЗОВЕЦ также считает, что визит Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА в Москву будет нерезультативным.

«Никаких решений принято не будет до момента, когда будет сформировано правительство», - сказал он.

Продолжая эту тему, М.ПОГРЕБИНСКИЙ заметил, что западные СМИ положительно оценили визит В.ЯНУКОВИЧА в Брюссель.

«Такого позитива не имел ни один Президент. То, что он ничего позитивного не привез, все мы понимаем», - сказал политолог, добавив, что отношение европейских политиков к В.ЯНУКОВИЧУ во время его визита в Брюссель, – это своего рода предоставление ему определенного карт-бланша.

«В отличие от Брюсселя, в России такого позитива не будет. Мне кажется, визит будет расценен российской и западной прессой, как разочарование. Думаю, мы получим определенные заверения об основных отношениях, но никаких конкретных решений не примут, прежде всего, из-за отсутствия в Украине правительства», - сказал М.ПОГРЕБИНСКИЙ.

В то же время он прогнозирует, что налаживание отношений с Россией будет происходить в достаточно сложных и тяжелых условиях. «Но, как было при В.ЮЩЕНКО, – для Украины все хорошо, что плохо для России, - этого не будет точно», - считает эксперт.