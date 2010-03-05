Тигипко отказался от должности секретаря СНБО

Сергею Тигипко, занявшему на президентских выборах третье место, не интересен пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Но он все еще ждет сигналы от власти с предложением занять соответствующую ему должность, сообщает Дело.

"Никаких таких разговоров со мной не было и скажу откровенно – эта позиция (секретаря СНБО) для меня не интересна и ни на какие такие назначения я не пойду", - сказал политик в эфире ТВi, сообщает пресс-служба телеканала.

На предположение, что это могут быть сигналы от власти, Тигипко сказал: "Пусть сигналят более конкретно, и проводят больше конкретных разговоров, в противном случае эти сигналы ни к чему не приводят".

Он также допустил, что новое правительство будет формироваться из администраторов, а не реформаторов. "Это такой советский тип правительства, который результатов не даст", - сказал Тигипко.

Напомним, как сообщил "ДЕЛУ" источник в Администрации президента, Виктор Янукович намеревался предоставить Тигипко должность секретаря СНБО, а как аргумент этого приводилось то, что "он (Янукович) – демократический президент и готов сотрудничать с серьезными политическими фигурами".

По результатам первого тура президентских выборов Тигипко занял третье место - за него проголосовали более 13% избирателей.

После победы на президентских выборах Виктор Янукович сообщил, что рассматривает кандидатуры Сергея Тигипко, Арсения Яценюка и Николая Азарова в качестве претендентов на должность премьер-министра.