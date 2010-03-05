ГЛАВНОЕ на 5 марта (день)

Хроника дня

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Финансы

Нацбанк готов выкупить сегодня на межбанке доллар по 7,98 грн/долл.

Национальный банк Украины (НБУ) сегодня на межбанке готов выкупать валюту по 7,98 грн/долл. Об этом говорится в телеграмме НБУ, текстом которой располагает УНИАН.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок – 7,9730/7,9860 грн./долл.

Нацбанк с начала марта выходит на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9800 грн/долл.

Это девятый рабочий день подряд, когда НБУ вышел на межбанковский валютный рынок с покупкой, сообщили дилеры коммерческих банков.

В четверг Нацбанк нарастил покупку валюты почти до 110 млн долл. со свыше 93 млн долл. в среду.

ТЭК

В Кремне начались переговоры Януковича и Медведева

В ходе официального визита в Москву Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и его переговоров с Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ будут обсуждаться отношения Украины и России, в том числе и "газовый" вопрос.

Об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал в интервью телеканалу "Россия-24".

В частности он заявил, что будут затронуты "традиционные вопросы отношений России и Украины, в том числе и вопросы, касающиеся поставок газа в Украину, транзита газа в Европу, надежности этих поставок".

Президент Украины выразил уверенность, что сможет договориться с Россией по всем вопросам в газовой сфере. "Я уверен в том, что партнеры всегда договариваются", - сказал В.ЯНУКОВИЧ, отвечая на вопрос о возможности "ценовых войн" относительно газа между Россией и Украиной.

Турчинов: Резервы газа превышает 14 млрд. куб. м

На сегодняшний день резерв газа в Украине превышает 14 млрд. куб. м.

Об этом на брифинге сообщил журналистам первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ.

«Сейчас, когда фактически заканчивается отопительный сезон, у нас резерв газа более 14 млрд. куб. м, и именно этот ресурс позволил правительству принять решение о неповышении цен в 2010 году (на газ – УНИАН) и для населения, и для коммунальных служб, и для промышленности. Цены на газ останутся на уровне прошлого года», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

При этом он отметил, что в начале текущего отопительного сезона в Украине был накоплен рекордный объем газа – 27 млрд. куб. м, в то время как в конце 2007 года, когда правительство Юлии ТИМОШЕНКО пришло к власти, запасов газа практически не было. На тот момент, по словам А.ТУРЧИНОВА, долги по оплате газа «Нафтогазу» составляли 15,7 млрд. грн., а общий долг превышал 24 млрд. грн.

Турчинов: создание газотранспортного консорциума - предательство

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ считает, что любые разговоры о создании газотранспортного консорциума являются предательством национальных интересов.

Об этом он заявил на брифинге журналистам в связи с сегодняшним визитом Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Москву для обсуждения, в частности, и газового вопроса.

А.ТУРЧИНОВ подчеркнул, что в прошлом году в работе украинской газотранспортной системы не было ни одного сбоя. «Ни одного сбоя, ни одной проблемы. Газотранспортная система работает надежно и эффективно. И любые разговоры о необходимости создания какого-то консорциума, передаче в аренду, какие-то формулы совместного владения или контроля с другими странами нашей ГТС с нашей точки зрения являются просто предательством национальных интересов», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он подчеркнул, что ГТС для Украины является фундаментом экономической независимости.

Напомним, Виктор ЯНУКОВИЧ во время предвыборной кампании заявлял о необходимости создания консорциума для управления украинской ГТС и обещал в случае победы на выборах начать соответствующие переговоры с Россией.

Цены на бензины в Украине остались прежними

С 26 февраля по 5 марта 2010 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты не изменились. Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 26 февраля по 5 марта 2010 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

Бензин А-80 – сохранились на уровне 6,77 грн./литр

Бензин А-92 – сохранились на уровне 7,32 грн./литр

Бензин А-95 – сохранились на уровне 7,80 грн./литр

Дизельное топливо – сохранились на уровне 6,75 грн./литр

Также в компании отметили, что данные уровни розничных цен остаются стабильными на протяжении месяца – с 5 февраля.

Агро

Россия и Украина могут объединить усилия в поставках зерна

Россия и Украина могут объединить усилия сразу в нескольких областях экономики, уверен президент Украины Виктор Янукович.

"Надо смотреть, где нам нужно объединять усилия. И таких направлений очень много", - сказал В.Янукович в интервью информационному телеканалу "Россия-24" По его словам, "в кооперации" работает весь машиностроительный комплекс и аграрная промышленность обеих стран. В целом экономики и Украины и России ориентированы на экспорт. "Мы имеем возможность, например, объединить наши усилия в поставках зерна, ведь вопрос продовольственной пшеницы стоит каждый год в мире", - считает президент Украины.

По словам В.Януковича, "Россия имеет широкий потребительский рынок". "Украина может поставлять на этот рынок очень качественные сельскохозяйственные продукты, - заметил Янукович. - Кроме этого, Россия может быть нашим торгово-экономическим партнером в третьих странах. И здесь мы можем пригласить и Казахстан".

В целом, признался В.Янукович, он видит отношения между двумя странами "как долгосрочные, надежные, которые будут строиться в атмосфере доверия, надежности и стратегического сотрудничества".

Королевская: необходимо повышать качество продуктов для детей

Требования к детскому питанию необходимо безотлагательно ужесточить, а также значительно повысить ответственность за оборот некачественной продукции в этой сфере.

Такое мнение высказала глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, комментируя принятие ВР в первом чтении законопроекта об ужесточении требований к производству и обороту продуктов детского питания и установления ответственности (№3457), сообщили УНИАН в пресс-службе комитета.

«К сожалению, лозунг «Все лучшее – детям» уже ушел в далекое прошлое. Наши дети сегодня являются самыми незащищенными от некачественных продуктов питания, – подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ. – И наша задача сегодня – приложить все усилия и выстроить все барьеры, чтобы некачественная продукция не поступала на наш рынок».

По ее словам, действующий Закон «О детском питании» содержит массу недостатков. К примеру, его нормы допускают использование для производства питания для детей сомнительное сырье – производимое за пределами специальных сырьевых зон и с применением пестицидов и агрохимикатов. Закон также позволяет использовать в продуктах детского питания консерванты и стабилизаторы, что может причинить вред здоровью детей.

«Мы настаиваем на необходимости повысить ответственность за производство, выпуск и реализацию некачественных продуктов детского питания, а также – ужесточить требования к их качеству и безопасности. И я убеждена, что законопроект по защите детей от некачественных продуктов питания необходимо принимать срочно и безотлагательно», – резюмировала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,97 грн./долл., продают – по 8,01 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 4 марта, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,94-7,99 грн./долл., по продаже – в пределах 8,01-8,02 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 0,4% по сравнению с 4 марта и сегодня составляет 10,78 грн./евро, продажи – на 0,5% - до 10,90 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,68-10,85 грн./евро, по продаже – в пределах 10,87-10,96 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках по сравнению с 4 марта без изменений – 0,2619/0,2688 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2450-0,2650 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2669-0,2700 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,97 грн./долл., продажи – 8,01 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,94-7,99 грн./долл., по продаже – в пределах 8,01-8,02 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева понизился на 0,4% по сравнению с 4 марта и сегодня составляет 10,79/10,90 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,68-10,84 грн./евро, по продаже – в пределах 10,87-10,94 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 4 марта сегодня без изменений – 0,2612/0,2685 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2450-0,2650 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2669-0,2700 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 5 марта, составляет: гривни к доллару США – 7,9842, к евро – 10,912805, к российскому рублю – 0,26773.