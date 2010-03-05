Медведев: Россия будет представлять интересы Украины в G8

Россия будет представлять интересы Украины в G8 и международных организациях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на совместной с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ пресс-конференции в Кремле сказал Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

«Мы заинтересованы, чтобы украинская экономика развивалась, и сохранялась на территории близкого нам государства политическая стабильность для того, чтобы было нормальное экономическое сотрудничество. Мы готовы помогать в поддержке интересов украинских на различных площадках, включая площадки «Большой восьмерки», «Большой двадцатки» и в международных финансовых организациях», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.