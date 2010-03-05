Анонс на 9 марта

Президент Украины Виктор Янукович будет находиться с рабочей поездкой в г. Канев Черкасской области, где посетит музей Тараса Шевченко, примет участие в чествовании Великого Кобзаря, встретится с нынешними лауреатами Шевченковской премии, а также проведет совещание по вопросу реконструкции Шевченковского музея-заповедника в Каневе, которую планируется провести за спонсорские средства.

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Начнется заседание Согласительного совета ВРУ.

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9-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Экспорт-менеджер Шампанского Дома Deutz посетит Киев». На пресс-конференции специализированный магазин вина и крепких напитков ”GoodWine” представит шампанские вина DEUTZ. Шампанский Дом DEUTZ - один из старейших и наиболее уважаемых шампанских домов в мире. Специально для презентации шампанского DEUTZ в Украину приезжает Филипп Ривэ, экспорт-менеджер Дома DEUTZ. Эксклюзивным импортером шампанского DEUTZ в Украине является компания ”Бюро Вин”, которой принадлежит самый большой в Европе специализированный магазин вина и крепких напитков ”Good Wine” (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: +38 (044) 390-75-00. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

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Пресс-конференция и.о. министра по вопросам ЖКХ Алексея Кучеренко на тему: «Смена власти и ЖКХ - сценарии развития».

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Пресс-конференция рейтингового агентства "Эксперт-Рейтинг". Вопросы: об итогах работы украинских банков за 2009 год: об основных тенденциях банковского сектора Украины в 2009 году, об изменении ориентиров при оценке надежности банков в период экономического спада, о результатах исследования причин дефолтов в крупных банках, а также об изменениях в методологии оценки внешней поддержки на 2010 год. Участники: директор РА "Эксперт-Рейтинг" Владимир Духненко; главный финансовый аналитик, глава аналитической службы РА "Эксперт-Рейтинг" Виталий Шапран.

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12-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Коммунальная война – власть против народа». Активисты Всеукраинского общественного движения «Коммунальный фронт» в частности расскажут: о программах помощи населению в их борьбе против коммунального беспредела, озвучат предложения новому Президенту Украины о принципах реформирования ЖКХ и конкретных шагах для его реализации, дадут оценку деятельности МинЖКХ по реализации реформирования отрасли, а также сообщат о стратегии борьбы организации за коммунальные блага жителей Украины (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 253-55-99.

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13-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция жителей общежития по ул. Заболотного, 132 в г. Киеве, посвященная освещению незаконных сделок с имуществом Государственного управления делами при Президенте Украины, в результате которых присваивался жилищный фонд, жильцов которого теперь пытаются выбросить на улицу из жилья, в котором они прожили десятки лет. В пресс-конференции примут участие жительнице общежития: Ирина Гаврилюк, Галина Присяжнюк, Инга Руденко, Любовь Мельниченко, Татьяна Проценко, а также Александр Дядюк - председатель правления ГО «Киевляне объединяемся»; Людмила Башкирова - председатель Союза «Столичные общежития». Будут рассмотрены вопросы: Противозаконные схемы выведения собственности ГУД при Президенте Украины из госсобственности; Роль судов и прокуратуры в этих сделках; Бесправность жителей «присвоенных» общежитий, в условиях противостояния высокодолжностным лицам и тотальной коррупции в судах и правоохранительных органах (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефоны: 3621639, 067 234-82-80.

14-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Киевские аттракционы: быть или не быть?”. Речь будет идти о выставочно-развлекательном комплексе “лабиринт привидений”, расположенном в центре Киева и на который в последнее время осуществляется давление. Кому мешают развлечения в центре столицы? Это борьба за помещение, бизнес-конфликт или “моральная зачистка” города? Почему в этом деле активно участвуют некоторые политические силы и правоохранительные органы? Что нашим детям в действительности предлагает “лабиринт привидений”, “кунсткамера”, “комната страха” и “комната смеха”? На самом ли деле настолько разрушительно влияют на молодежь аттракционы? Свой взгляд на события изложат представители руководства комплекса (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Пресс-конференция по случаю торжественного открытия официального магазина одежды и аксессуаров Ferrari Store в Киеве. Специальные гости: пилот Формулы-1 Джанкарло Физикелла и директор розничной сети Ferrari Store Диего Рицци.

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Состоится семинар Apple Pro Tech Tour 2010, который проводится один раз в году компанией Apple, совместно с компанией ERC. На этом мероприятии будет возможность познакомиться с новейшими разработки в области аудио- и видеопроизводства на Mac. Будут продемонстрированы новые версии Final Cut Studio и Logic Studio, а также расширенная система решений, с которой Mac становится идеальной.

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