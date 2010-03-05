Главное на 5 марта (вечер)

Финансы

В прошлом месяце на межбанковском валютном рынке Украины впервые с сентября 2008 года наблюдалось превышение предложения иностранной валюты над спросом.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

В Нацбанке объясняют, что улучшению ситуации «способствовало приближение объемов поступлений иностранной валюты в интересах резидентов к их переводам за границу», что позволило НБУ как минимизировать свои отрицательные валютные интервенции, так и пополнять в последние дни месяца международные резервы за счет выкупа избытка предложения на межбанковском рынке.

Также Нацбанк напоминает, что в начале февраля с его помощью были поддержаны платежи по внешним контрактам НАК «Нафтогаз Украины».

Общее улучшение ситуации на валютном рынке позволило Нацбанку уменьшить количество целевых аукционов для удовлетворения потребностей клиентов банков – физических лиц для погашения ими задолженности по валютным кредитам. На аукционах в феврале было продано 33,5 млн. долл. США, 0,1 млн. евро и 1 млн. швейцарских франков.

Рост предложения иностранной валюты способствовал укреплению гривни как на межбанковском, так и наличном сегменте валютного рынка. На протяжении месяца курс безналичной гривни относительно доллара США укрепился на 0,43% – до 7,9788 грн./долл., а наличной гривни по операциям продажи долларов – на 1,09%, до 8,0135 грн./долл.

Официальный курс гривни в феврале укрепился относительно доллара США на 0,14%, до 7,99 грн./долл., к евро – на 3,78%, до 10,7777 грн./евро, а к российскому рублю – снизился на 0,89%, до 2,6587 грн./10 рублей.

Ставка сбора на обязательное государственное пенсионное страхование с операций купли-продажи безналичной валюты должна соответствовать уровню, установленному базовым Законом Украины «О сборе на обязательное государственное страхование».

Эта норма закреплена в постановлении Кабинета Министров Украины №202 от 3 февраля 2010 года, текст которого размещен на сайте Верховной Рады.

«Слова и цифры «в размере 0,2%» заменить словами «в установленном законом размере», – такие изменения вносятся постановлением правительства в Порядок уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование с отдельных видов хозяйственных операций.

Размер Фонда гарантирования вкладов физических лиц в феврале 2010 года сократился на 6% и по состоянию на 1 марта 2010 года составил 3,966 млрд. грн. Об этом говорится в сообщении Фонда, переданном агентству УНИАН.

По состоянию на 5 марта т.г. количество участников Фонда составило 170 (на 1 февраля т.г. – 169), количество временных участников – 8 (на 1 февраля т.г. – 11).

На начало месяца Фонд гарантирования вкладов проводил выплаты вкладчикам банков: «Украинская финансовая группа», «Восточно-европейский банк», «Банк регионального развития», «Европейский», «Национальный стандарт», «Одесса-Банк», «Причерноморье», «Европейский банк развития и сбережений».

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9730/7,9860, к 12:00 сузился спрэд 7,9750/7,9810. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях – 7,9770/7,9800 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 11:00 Нацбанк объявил о покупке доллара по курсу 7,9800.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2671/0,2776, к 12:00 цены поднялись до 0,2675/0,2677. К закрытию цены снизились до 0,2673/0,2676. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,8175 (+0,0150).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в очень узком диапазоне 1,3570/1,3605. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,8255/10,8460, к 12:00 цены ушли вверх 10,8395/10,8505. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 10,8355/10,8440.

Новости ТЭК Европейский союз инвестирует в энергетические проекты дополнительно 2,3 млрд. евро. Из них 200 млн. евро пойдут на строительство газопровода "Набукко". Еврокомиссар по вопросам энергетики говорит о "новой эре" в европейской энергетической политике, сообщает Немецкая волна.

В четверг в рамках программы по оживлению конъюнктуры Евросоюз принял решение дополнительно инвестировать в перестройку и оптимизацию газовых и электросетей Европы 2,3 миллиарда евро. Эти средства предназначены для 31 газового проекта и 12 электропроектов.

Как заявил в Брюсселе еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер Оттингер, такой шаг Евросоюза свидетельствует о "новой эре" в европейской энергополитике. Ведь Евросоюз еще никогда не инвестировал так много средств в перестройку энергетической инфраструктуры. Ввиду того, что некоторым из газовых и электрических сетей Евросоюзу уже почти сорок лет, принятое решение является достаточно своевременным, отмечают обозреватели.

200 миллионов евро из выделенных Евросюзом средств пойдут на строительство газопровода "Набукко", который будет поставлять газ от Каспийского моря в Европу в обход Украины и России. Таким образом, Европейский союз пытается лишиться энергетической зависимости от России. Кроме того, перестройка внутренних сетей снабжения энергоносителями должна помочь избежать проблем, которые возникли во время украинско-российского газового кризиса зимой прошлого года. Тогда, например, Болгария особенно пострадала от недостатка газа. "В случае повторения газового кризиса на помощь должны были бы прийти соседние государства, - убеждает Оттингер. – Потому нам нужны газопроводы в оба направления, то есть и к востоку".

Правда, не все средства Евросоюз будет выделять сам. Почти половина денег должна поступить от инвесторов. В целом же еврокомиссар Оттингер ожидает поступление в отрасль почти 22 миллиардов евро от частных инвесторов на протяжении следующих трех-пяти лет.

Президенты Украины и РФ Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ поручили правительствам двух стран обсудить вопрос сотрудничества в газовой отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил Д.МЕДВЕДЕВ на совместной с В.ЯНУКОВИЧЕМ пресс-конференции в Кремле.

«У нас есть действующий контракт (в газовой сфере). Мы договорились, что дадим поручение правительствам и министрам вступить в полноформатные отношения и обсудить сотрудничество на энергетическом треке – как на газовом направлении, так и по другим энергетическим вопросам», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он уверен, что реализация крупных проектов, в том числе в сфере энергетики, принесет пользу народам двух стран и привлечет долгосрочные инвестиции, что особо важно в условиях мирового экономического кризиса.

(УНИАН)