Литвин: тему о регламенте выдумали

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что намерение принять решение о разрешении формировать коалицию из отдельных народных депутатов является своего рода запугиванием оппонентов.

Об этом он заявил во время эфира "Большой политики" на канале “Интер”.

"А что коалиция образовалась уже в Верховной Раде Украины? О чем мы говорим?", - спросил он. В.ЛИТВИН отметил, что он хорошо знаком с решением Конституционного Суда, которым указывается, что коалиция создается фракциями парламента, а не отдельными народными депутатами.

"Я это решение Конституционного Суда знаю наизусть. Мне читать его не нужно", - сказал он. В.ЛИТВИН отметил, что сейчас идет лишь процесс консультаций по созданию коалиции и рано говорить, что она уже создана антиконституционным способом. "Одну из попыток, которая сегодня демонстрируется, - подтолкнуть депутатов из фракций понять, что если они не захотят, то может быть другой вариант, поставили как проблему, которая сегодня является ключевой для страны", - сказал он. В.ЛИТВИН отметил, что нет никакой коалиции и сейчас просто идет отсчет времени, после которого могут быть объявлены досрочные выборы в ВР.