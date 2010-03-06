США. IV кв.2009: растет производительность труда, падают затраты на рабсилу

14:05, 06 марта 2010
Разное
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США. В четвертом квартале 2009 года  рост производительности труда в США составил в годовом выражении 6,9% .

США. В четвертом квартале 2009 года затраты на рабочую силу в США упали на 5,9%  по сравнению с предыдущим кварталом

Комментарий. Теоретики марксизма-ленинизма сказали бы, что эксплуатация американских рабочих растет, но скорее всего стоило бы отметить то обстоятельство, что рост производительности труда в США показывает, насколько сильна эта экономика.

 

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