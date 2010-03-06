ЕС/Великобритания. Центробанк ЕС и Англии сохранили процентную ставку на прежнем уровне

ЕС. Европейский центральный банк сохранил базовую процентную ставку на уровне 1% годовых.

Великобритания. Банк Англии сохранил базовую процентную ставку - на уровне 0,5% годовых.

Комментарий. Постоянство это черта хорошая, но аналитики и бизнесмены все чаще и чаще напоминают Центробанкам ЕС и Великобритании, что риск от «дешевых денег» не меньший, чем риск от «ипотечного пузыря».