ЕС/Великобритания. Центробанк ЕС и Англии сохранили процентную ставку на прежнем уровне

14:11, 06 марта 2010
Разное
0

ЕС. Европейский центральный банк  сохранил   базовую процентную ставку на уровне 1% годовых.

Великобритания. Банк Англии  сохранил базовую  процентную ставку - на уровне 0,5% годовых.  

Комментарий. Постоянство это черта хорошая, но аналитики и бизнесмены все чаще и чаще напоминают Центробанкам ЕС и Великобритании, что риск от «дешевых денег» не меньший, чем риск от «ипотечного пузыря».

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter