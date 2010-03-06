ЕС/Великобритания. Центробанк ЕС и Англии сохранили процентную ставку на прежнем уровне
14:11, 06 марта 2010Разное
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ЕС. Европейский центральный банк сохранил базовую процентную ставку на уровне 1% годовых.
Великобритания. Банк Англии сохранил базовую процентную ставку - на уровне 0,5% годовых.
Комментарий. Постоянство это черта хорошая, но аналитики и бизнесмены все чаще и чаще напоминают Центробанкам ЕС и Великобритании, что риск от «дешевых денег» не меньший, чем риск от «ипотечного пузыря».
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