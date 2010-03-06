Великобритания. В феврале-2010 индекс цен на жилье Halifax упал 1,5% против января

Великобритания. В феврале 2010 года индекс цен на жилье Halifax в Великобритании упал 1,5% по сравнению с январем 2010 год, а по сравнению с февралем 2009 года вырос на 4,5%.

Комментарий. Цены в Великобритании не устояли перед соблазном еще немного упасть. Очень мало покупателей на жилье в этой стране. Кризис уходит, но доходы растут очень медленно.