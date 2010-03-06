США. В январе-2010 индекс подписанных, но неоплаченных, договоров по продаже домов упал на 7,6%
14:16, 06 марта 2010Разное
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США. В январе 2010 года индекс подписанных, но неоплаченных договоров по продаже существующих домов, в США упал на 7,6% по сравнению с декабрем 2009 года, а по сравнению с январем 2009 года вырос на 8,8%.
Комментарий. На падение этого индекса во многом повлияла и сезонность, но фактор высокого уровня безработицы в США не добавляет стабильности на этом рынке, и поэтому массовой покупки домов не наблюдается.
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