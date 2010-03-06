”GoodWine” 9 марта представит для дегустации шампанские вина DEUTZ

Специализированный магазин вина и крепких напитков ”GoodWine” 9 марта в рамках пресс-конференции представит для дегустации шампанские вина DEUTZ. Об этом УНИАН сообщили организаторы мероприятия.

*** Шампанский Дом DEUTZ - один из старейших и наиболее уважаемых шампанских домов в мире. Компания DEUTZ работает лишь с лучшими мировыми ресторанами, гостиницами, винными бутиками.

История шампанского дома Deutz началась в 1838 году в Аи, выходцами из Экс-ля-Шапель - Вильямом Дейц и Пьером - Юбером Жельдерманом. Оба партнера уже имели опыт работы с вином - Юбер был торговцем шампанского, а Вильям Дейц успешно работал в качестве негоцианта. Страсть к перфекционизму и обоюдная мечта создавать идеальные вина позволила им создать один из величайших шампанских домов мира.

Еще одним из основателей шампанского дома Deutz можно считать короля Людовика-Филиппа, именно этот правитель заложил экономическую подоплеку процветания Франции и соответственно спрос на продукцию дома Deutz.

В самом начале своей работы Вильям Дейц и Пьер - Юбер Жельдерман не владели собственными виноградниками и покупали готовые кюве, проводили дегоржирование и разливали шампанское уже под своей маркой.

Дело Вильяма и Пьера - Юбера процветало и их наследники - Рене Дейц и Альфред Жельдерман продолжили развивать дело своих родителей, расширив клиентскую базу за счет выхода на рынки России, Германии и Великобритании.

2 декабря 1852 года в результате плебисцита во Франции была установлена конституционная монархия (L`Empire des Francais) во главе с племянником Наполеона I Луи Наполеоном Бонапартом. В 1882 дом Deutz стал одним из первых членов-основателей Синдиката Великих Марок.

Фактически с самого своего основания компания занималась приобретением виноградников в Шампани и на данный момент имеет более 110 гектаров виноградников, которые расположены в лучших Крю Шампани. Выдержка шампанского Deutz происходит на глубине 30 метров в подвалах, которые обустроены в недрах меловой горы.

В 1993 году дом Deutz был приобретен домом Louis Roederer, это еще больше укрепило позиции шампанского Deutz в плеяде лучших производителей Шампани. На сегодняшний день Deutz удается сочетать вековые традиции с лучшими современными подходами, а постоянное стремление мастеров ремюажа к совершенству, позволяет добиться идеальной огранки драгоценной жидкости, находящейся в бутылке.

Интересные факты:

* DEUTZ Brut Rose – любимое шампанское Роберта Паркера, который является всемирно признанным винным критиком.Amour de Deutz – любимое шампанское Мадонны

* Домом Champagne Deutz владеет Roederer Group – производитель знаменитого шампанского Cristal.