ДАЙДЖЕСТ СМИ за 9 марта

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Депозиты теряют в цене», в котором пишет – доверие к банкам возвращается, депозитные портфели растут, кредитование стоит на месте. Итог: вкладчики уже сейчас могут заработать на депозитах на 1-2% годовых меньше, чем еще в начале года…

http://delo.ua/dengi/banki/depozity-terjajut-v-cene-138237/

* * *

Также «Дело» в материале «Новая претензия от МВФ» пишет - МВФ добивается отмены постановления Нацбанка, направленного на возобновление кредитования в стране. С 21 февраля украинские банки могут обращаться в Национальный банк за долгосрочным рефинансированием и использовать его для выдачи «длинных» (до 5 лет) кредитов ключевым для страны предприятиям. Банкиры считают, что если постановление НБУ будет отменено, то это не станет большой потерей для экономики. Пока банки не проявляют особого интереса к дешевому рефинансированию под стимулирующие кредиты…

http://delo.ua/dengi/banki/novaja-pretenzija-ot-mvf-138236/

* * *

«Дело» в материале «Фирташ возвращается на украинский газовый рынок» пишет - после смены власти опальный во время премьерства Юлии Тимошенко бизнесмен Дмитрий Фирташ начал восстанавливать свои позиции на газовом рынке. Но окончательно говорить о нише для структур Фирташа можно будет только после межправительственных газовых соглашений между Украиной и Россией. Как стало известно после пятничного визита Януковича в Москву, этим непосредственно будет заниматься новое украинское правительство…

http://delo.ua/biznes/kompanii/firtash-vozvracshaetsja-na-ukrainskij-rynok-138229/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «МинЖКХ нанимается в администраторы» пишет – Министерство по вопросам ЖКХ предложило лицензировать тепло- и водоснабжающие предприятия и при некачественном предоставлении услуг лишать их лицензий. В этом случае в компании будет вводиться временная администрация МинЖКХ. Если парламент одобрит эту инициативу, предприятия ТКЭ и водоканалы ожидают массовые банкротства, опасаются участники рынка…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1331971

* * *

Также «Коммерсант-Украина» в публикации «У бумаги появятся конкуренты» пишет – парламент предлагает создать систему, которая бы наделила юридической силой договоры, заключенные в электронном виде. По мнению экспертов, реализация такого проекта позволит упростить деятельность бизнеса и сократит количество бумажной документации, а также избавит рынок от незаконной торговли через интернет…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1331976

* * *

Издание «Экономические известия» в материале «Крупные банки покидают АУБ» пишет – назревает раскол внутри Ассоциации украинских банков (АУБ), объединяющей 125 учреждений из 180. Крупные банки с иностранными инвестициями хотят воплотить в жизнь идею двухлетней давности и создать собственную саморегулирующую организацию. АУБ может остаться лоббистом средних и мелких финучреждений…

http://eizvestia.com/fin/full/4192826

* * *

Также «Экономические известия» в публикации «Акцизы повысят» пишут - нефтетрейдеры пытаются законодательно защитить свои интересы. К регистрации в ВР готовится соответствующий законопроект, который имеет все шансы быть принятым, не только ввиду нефтяного лобби. Новая правительственная команда будет также заинтересована в увеличении поступлений в госбюджет, что обеспечит законопроекту нужное количество голосов в ВР…

http://eizvestia.com/markets/full/4192817

* * *

«Газета по-киевски» в материале «Доллар вновь меняет лицо» пишет - с развитием технологий фальшивомонетчиков американскому казначейству приходится все чаще (раз в 7–10 лет) изменять дизайн валюты и усиливать ее защиту…

http://mycityua.com/articles/world/2010/03/09/070655.html

* * *

«Газета по-киевски» в материале «Янукович начинает и...» пишет - сама фигура Януковича провоцирует к поиску знаков и символов вхождения его в президентство. Да, он вышел победителем в президентской гонке, но ничего хорошего от него половина украинцев не ожидает. Такой вот неприятный парадокс. Осознает ли Виктор Федорович все досадные обстоятельства собственного президентского старта, сказать сложно, но лучше бы осознавал…

http://mycityua.com/articles/country/2010/03/09/060956.html

* * *

Издание «Сегодня» в публикации «В Крыму меняют власть» пишет – после победы на выборах Виктора Януковича, похоже, большие перемены ждут Крым…

http://www.segodnya.ua/news/14120848.html

* * *

Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Пираты без сети» пишет – в России власть намерена наказывать интернет-провайдеров за передачу нелегального контента, который скачивают и раздают их абоненты…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/03/09/227479

* * *

Издание «Известия» в публикации «Палечная дисциплина» пишет - глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин предложил снять отпечатки пальцев у всех жителей страны. Вместе с этим главный следователь предложил брать у всех поголовно и образцы генного материала. Пока это звучит лишь как предложение, но не исключено, что вскоре, получая, к примеру, паспорт, придется сдать слюну и пройти дактилоскопическую регистрацию…

http://www.izvestia.ru/russia/article3139395/

(УНИАН)