Профильный комитет готов сегодня представить изменения к Регламенту

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности парламента сегодня готов вынести на рассмотрение народных депутатов во втором чтении изменения к Регламенту, которыми отдельным народным депутатам предоставляется право входить в состав коалиции.

Об этом во время Согласительного совета сообщил председатель регламентного комитета ВР, первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

Он заметил, что сегодня состоялось заседание регламентного комитета, и к 12.00 будут готовы сравнительные таблицы к данному законопроекту.

«Если будет принято решение Согласительным советом, то комитет готов представить этот законопроект для рассмотрения уже сегодня», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

По его словам, в Украине нужно как можно скорее сформировать коалицию и новый состав правительства.

В свою очередь, лидер фракции Блока Литвина Игорь ШАРОВ отметил, что если законопроект подготовлен законным образом, то его фракция не будет возражать против рассмотрения этого документа.

О необходимости рассмотрения изменений к Регламенту ВР и скорейшего формирования коалиции заявил также лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 4 марта парламент 229 голосами принял в первом чтении законопроект о внесении изменений в Регламент Верховной Рады, которые позволяют формировать парламентскую коалицию из отдельных депутатов.

Верховная Рада также проголосовала за направление законопроекта на подготовку ко второму чтению по сокращенной процедуре.

"Коалиция депутатских фракций в Верховной Раде – это сформированное по результатам выборов и на основе согласованных политических позиций и на принципах, установленных Конституцией и этим Регламентом, объединение депутатских фракций, народных депутатов, в которое входит большинство народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады", - говорится в законопроекте.