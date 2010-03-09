Большая часть НУ-НС готова вести переговоры о коалиции

Большая часть фракции “Наша Украина – Народная самооборона” готова вести переговоры о создании коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании Согласительного совета лидеров фракций и руководителей комитетов парламента лидер фракции НУ-НС Николай МАРТЫНЕНКО.

Он отметил, что сегодня в парламенте нет большинства.

По словам Н.МАРТЫНЕНКО, «уместно будет сказать, что большинства не было и в предыдущие годы, это был факт, и это было так».

Он отметил, что фракция НУ-НС понимает «мотивацию действий как крупнейшей фракции в парламенте, так и Президента Украины, чтобы как можно скорее возобновить дееспособность треугольника власти: Президент – парламент – правительство». «Абсолютно понятны шаги», - сказал Н.МАРТЫНЕНКО.

Он заметил, что это нельзя делать путем внесения изменений в закон о регламенте парламента, которыми отдельным народным депутатам предоставляется право входить в состав коалиции. Лидер фракции НУ-НС подчеркнул, что нельзя формировать коалицию «на индивидуальной основе». «Фракция категорически будет выступать против этого вопроса. Даст на удивление мало голосов при голосовании во втором чтении за этот законопроект», - заявил он. По словам Н.МАРТЫНЕНКО, если законопроект о внесении изменений в Регламент ВР будет принят, то фракция НУ-НС обратится по этому поводу в Конституционный Суд Украины.

Н.МАРТЫНЕНКО подчеркнул, что «коалиция - это не механическое создание 226 голосов, а коалиция - это путь развития государства, это внутренняя и внешняя политика государства, и коалиция должна давать ответы, куда мы будем двигаться». Он заявил, что для фракции НУ-НС - «это основное, а не какие-то кадровые или другие вопросы».

Н.МАРТЫНЕНКО сообщил, что провел с большинством партий, входящих в блок НУ-НС, переговоры относительно создания коалиции, и может «констатировать, что большая часть нашей фракции готова вести консультации по данному вопросу в публичном виде и как раз в том ракурсе, в котором я говорил, – это путь развития государства, куда мы идем, какая политика внутренняя и внешняя».

«Но путем неконституционным нельзя идти ни государству, ни Президенту Украины, поэтому поддерживать мы этот закон не будем», - заявил Н.МАРТЫНЕНКО.

В то же время народный депутат, заместитель руководителя фракции НУ-НС Борис ТАРАСЮК отметил, что удивлен позицией Н.МАРТЫНЕНКО.

«Если Николай Владимирович прозрел, и увидел, что коалиции нет, то у меня вопрос: кого он представляет. И тогда возникает другой вопрос, если коалиции нет, и не было два года назад, то кого представляет Владимир Михайлович (председатель ВР Владимир ЛИТВИН - УНИАН)».

Б.ТАРАСЮК считает, что Н.МАРТЫНЕНКО «поступил единолично, потому что он не представляет мнение фракции, заявив о том, что он согласен с несуществованием коалиции». «Такого решения фракция не принимала. Николай Владимирович представляет самого себя», - подчеркнул Б.ТАРАСЮК. Он отметил, что сегодня фракция Партии регионов стала «на очень опасный путь», планируя через изменения в Регламенте ВР создавать коалицию.

В ответ Б.ТАРАСЮКУ председатель ВР В.ЛИТВИН отметил: «Николай МАРТЫНЕНКО представляет фракцию НУ-НС, а Владимир ЛИТВИН представляет Верховную Раду Украины». «И запомните, Борис Иванович, что коалиция, к большому сожалению, не смогла проголосовать за председателя ВР, и у вас с арифметикой должно быть более-менее полное понимание».

В.ЛИТВИН подчеркнул, что в этой связи он не председатель коалиции, а председатель ВР. Он предложил Б.ТАРАСЮКУ взять протокол выборов спикера, отметив: «А тогда будете разглагольствовать на этот счет».