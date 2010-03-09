В Германии промпроизводство в январе выросло на 0,2%

Германия. В январе 2010 года объем промышленного производства вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Германия. В январе 2010 года объем промышленного производства в секторе обрабатывающей промышленности вырос на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем.

Германия. В январе 2010 года объем промышленных заказов с учетом сезонных факторов вырос на 4,3%, по сравнению с предыдущим месяцем, а по сравнению с январем 2009 года - на 19,6%

Комментарий. Для немецкой экономики новости стали «бодрящим душем». Аналитики не ожидали столь высоких показателей. Германия тяжело пережила кризис и никак не может войти в обычный производственный ритм, а проблемы общеевропейского рынка еще больше усугубляют ситуацию.