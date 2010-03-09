В Англии розничные продажи в феврале выросли на 4,5%
11:02, 09 марта 2010Разное
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Великобритания. В феврале 2010 года розничные продажи выросли на 4,5%, по сравнению с февралем 2009 года.
Комментарий. Собственная валюта позволила Великобритании защитить свой потребительский рынок от «хаоса евро». Как результат, рост розничных продаж превзошел все ожидания. В очередной раз подтвердилось правило - не всегда благо пользоваться чужой валютой для расчетов за свой товар.
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