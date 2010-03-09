В Англии розничные продажи в феврале выросли на 4,5%

Великобритания. В феврале 2010 года розничные продажи выросли на 4,5%, по сравнению с февралем 2009 года.

Комментарий. Собственная валюта позволила Великобритании защитить свой потребительский рынок от «хаоса евро». Как результат, рост розничных продаж превзошел все ожидания. В очередной раз подтвердилось правило - не всегда благо пользоваться чужой валютой для расчетов за свой товар.