В США уровень безработицы в феврале остался на уровне января – 9,7%

США. В феврале 2010 года уровень безработица не изменился по сравнению с январем - 9,7%.

США. В феврале 2010 года средняя почасовая зарплата выросла на 0,1%, по сравнению с январем 2010 года, и на 1,9% против февраля 2009 года.

Комментарий. Видимо, американские бизнесмены готовы повышать заработную плату, но не нанимать новых работников. Уровень безработицы остается очень высоким, фактическим государственные программы, направленные на сокращение показателя, не дали желаемых результатов.