В Украине продажи новых авто в феврале упали на 23%

Украина. По итогам февраля 2010 года продажи новых автомобилей упали на 23%, по сравнению с февралем 2009 года, но на 12% выросли, по сравнению с январем 2010 года.

Украина. В январе-феврале 2010 года холдинговая компания "АвтоКрАЗ" произвела 110 грузовых автомобилей, что в 9,17 раза меньше против показателя за аналогичный период 2009 года.

Украина. В январе-феврале 2010 года ЗАО "ЗАЗ" произвело 1032 автомобиля, что на 85% меньше, чем за аналогичный период 2009 года.

Комментарий. Кто хотел купить по дешевке автомобиль, это уже сдал. Автокредиты дорогие, они выдаются далеко не всем. Поэтому живых денег для этих целей у населения нет. Осталось одно - покупать по дешевке грузовые авто…