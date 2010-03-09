Депутаты Верховной Рады упростили формирование коалиции

Парламент Украины во вторник принял закон, позволяющий формировать коалицию в Верховной Раде с участием внефракционных депутатов, что должно существенно облегчить процесс создания парламентского большинства и коалиционного правительства, которые будут поддерживать Президента Виктора Януковича, сообщает РИА Новости.

За соответствующее решение проголосовали 235 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.