Украинский язык будет единственным государственным
13:35, 09 марта 2010Разное
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Заявляет Янукович
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что украинский язык будет единственным государственным языком.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время церемонии вручения Шевченковских премий в Каневе на Чернечей горе.
«В Украине будет развиваться украинский язык как единственный государственный», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
Кроме того, по его словам, в Украине в обязательном порядке будет внедрена Европейская хартия региональных языков.
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