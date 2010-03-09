В киевском «Премьер-Паласе» покончил с собой гражданин Швейцарии

13:37, 09 марта 2010
Разное
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Прыгнул с лестничной площадки пятого этажа

Вчера днем в киевской гостинице «Премьер-Палас» покончил с собой гражданин Швейцарии, 1966 года рождения. Он прыгнул с лестничной площадки пятого этажа.

Как сообщили УНИАН в Шевченковском райуправлении милиции Киева, перед смертью иностранец оставил две записки, содержащих слова: «тяжелое материальное положение» и «смертельно больная дочь».

Милиция проводит расследование.

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