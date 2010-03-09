ГЛАВНОЕ на 9 марта (день)

Хроника дня

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Депутаты Верховной Рады упростили создание коалиции

Парламент Украины во вторник принял закон, позволяющий формировать коалицию в Верховной Раде с участием внефракционных депутатов, что должно существенно облегчить процесс создания парламентского большинства и коалиционного правительства, которые будут поддерживать Президента Виктора Януковича, сообщает РИА Новости.

За соответствующее решение проголосовали 235 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Большая часть НУ-НС готова вести переговоры о коалиции

Большая часть фракции “Наша Украина – Народная самооборона” готова вести переговоры о создании коалиции.

Об этом заявил на заседании Согласительного совета лидеров фракций и руководителей комитетов парламента лидер фракции НУ-НС Николай МАРТЫНЕНКО.

Он отметил, что сегодня в парламенте нет большинства.

По словам Н.МАРТЫНЕНКО, «уместно будет сказать, что большинства не было и в предыдущие годы, это был факт, и это было так».

Он отметил, что фракция НУ-НС понимает «мотивацию действий как крупнейшей фракции в парламенте, так и Президента Украины, чтобы как можно скорее возобновить дееспособность треугольника власти: Президент – парламент – правительство». «Абсолютно понятны шаги», - сказал Н.МАРТЫНЕНКО.

Он заметил, что это нельзя делать путем внесения изменений в закон о регламенте парламента, которыми отдельным народным депутатам предоставляется право входить в состав коалиции. Лидер фракции НУ-НС подчеркнул, что нельзя формировать коалицию «на индивидуальной основе». «Фракция категорически будет выступать против этого вопроса. Даст на удивление мало голосов при голосовании во втором чтении за этот законопроект», - заявил он. По словам Н.МАРТЫНЕНКО, если законопроект о внесении изменений в Регламент ВР будет принят, то фракция НУ-НС обратится по этому поводу в Конституционный Суд Украины.

Н.МАРТЫНЕНКО подчеркнул, что «коалиция - это не механическое создание 226 голосов, а коалиция - это путь развития государства, это внутренняя и внешняя политика государства, и коалиция должна давать ответы, куда мы будем двигаться». Он заявил, что для фракции НУ-НС - «это основное, а не какие-то кадровые или другие вопросы».

Н.МАРТЫНЕНКО сообщил, что провел с большинством партий, входящих в блок НУ-НС, переговоры относительно создания коалиции, и может «констатировать, что большая часть нашей фракции готова вести консультации по данному вопросу в публичном виде и как раз в том ракурсе, в котором я говорил, – это путь развития государства, куда мы идем, какая политика внутренняя и внешняя».

«Но путем неконституционным нельзя идти ни государству, ни Президенту Украины, поэтому поддерживать мы этот закон не будем», - заявил Н.МАРТЫНЕНКО.

В то же время народный депутат, заместитель руководителя фракции НУ-НС Борис ТАРАСЮК отметил, что удивлен позицией Н.МАРТЫНЕНКО.

«Если Николай Владимирович прозрел, и увидел, что коалиции нет, то у меня вопрос: кого он представляет. И тогда возникает другой вопрос, если коалиции нет, и не было два года назад, то кого представляет Владимир Михайлович (председатель ВР Владимир ЛИТВИН - УНИАН)».

Б.ТАРАСЮК считает, что Н.МАРТЫНЕНКО «поступил единолично, потому что он не представляет мнение фракции, заявив о том, что он согласен с несуществованием коалиции». «Такого решения фракция не принимала. Николай Владимирович представляет самого себя», - подчеркнул Б.ТАРАСЮК. Он отметил, что сегодня фракция Партии регионов стала «на очень опасный путь», планируя через изменения в Регламенте ВР создавать коалицию.

В ответ Б.ТАРАСЮКУ председатель ВР В.ЛИТВИН отметил: «Николай МАРТЫНЕНКО представляет фракцию НУ-НС, а Владимир ЛИТВИН представляет Верховную Раду Украины». «И запомните, Борис Иванович, что коалиция, к большому сожалению, не смогла проголосовать за председателя ВР, и у вас с арифметикой должно быть более-менее полное понимание».

В.ЛИТВИН подчеркнул, что в этой связи он не председатель коалиции, а председатель ВР. Он предложил Б.ТАРАСЮКУ взять протокол выборов спикера, отметив: «А тогда будете разглагольствовать на этот счет».

Экономика

Украина войдет в ЕЭП только на условиях ВТО

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Украина войдет в Единое экономическое пространство (ЕЭП) только на условиях Всемирной торговой организации (ВТО), членом которой она является, и в связи с этим нужно, чтобы остальные участники ЕЭП тоже вошли в ВТО.

Об этом глава государства заявил в интервью российскому телевидению в программе "Вести в субботу".

"Мы очень сильно отстали от этого процесса (создания ЕЭП), объективно нужно сказать. Кроме того, Украина стала членом ВТО, сегодня вхождение Украины в это пространство возможно только на условиях ВТО. Мы хотим, чтобы как можно скорее наши партнеры вошли в ВТО", - цитирует В.ЯНУКОВИЧА РИА Новости.

Он отметил, что "эта тема (вступления в ЕЭП) остается актуальной".

Президенты России, Беларуси и Казахстана на встрече в Алма-Ате 19 декабря 2009 г. договорились создать Единое экономическое пространство к 1 января 2012 года, а Таможенный союз трех стран заработал уже с 1 января 2010 года.

Инфляция в Украине в феврале к январю составила 1,9%

В Украине инфляция в феврале 2010 г. по отношению к январю составила 1,9%, с начала года (к декабрю 2009 года) – 3,7%, к февралю 2009 года – 11,5%, в январе–феврале 2010 г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, инфляция составила 11,3%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

Цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки в феврале т.г. к февралю 2009 года выросли на 13,4% (в январе-феврале т.г. к январю-февралю 2009 года - выросли на 12,2%), в частности, больше всего подорожали молоко, сыр и яйца - на 26,6% (22,2%), масло сливочное - на 31,7%.

Цены на фрукты в феврале т.г. к февралю 2009 года выросли на 0,9% (в январе-феврале т.г. к январю-февралю 2009 года снизились на 2,1%). На овощи цены выросли на 15,7% (в январе-феврале т.г. к январю-февралю 2009 года – выросли на 7,8%), в том числе на картофель – на 9,7% (выросли на 0,2%). На сахар - выросли в 3,3 раза (в 3,2 раза), кондитерские изделия сахаристые - на 24,9% (24,8%), безалкогольные напитки – 14,1% (16,9%).

Алкогольные напитки и табачные изделия за год подорожали на 35,7% (в январе-феврале т.г. к январю-февралю 2009 года - на 36,7%), цены на одежду и обувь выросли на 5,3% (5,9%), в том числе на одежду - на 5,1%, обувь - на 5,8%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива в феврале т.г. к февралю 2009 года подорожали на 6% (в январе-феврале т.г. к январю-февралю 2009 года - на 6,3%), в том числе квартплата выросла на 20,1% (20,6%).

Цены в транспорте в феврале т.г. к февралю 2009 года выросли на 15,5% (в январе-феврале т.г. к январю-февралю 2009 года - на 15,7%).

Производители промпродукции повышают цены

В Украине рост индекса цен производителей промышленной продукции в феврале 2010 года по сравнению с январем 2010 года (показатель к предыдущему месяцу) составил 1,9%, с начала года (показатель к декабрю 2009 года) – 3,8%.

Сообщает Государственный комитет статистики Украины.

ТЭК

«УкрГаз-Энерго» может вернуться на рынок

Киевский апелляционный хозяйственный суд на прошлой неделе удовлетворил апелляцию ЗАО СП «УкрГаз-Энерго» и постановил пересмотреть решение Хозяйственного суда Киева от 1 октября 2008 года о ликвидации предприятия.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь «УкрГаз-Энерго» Виталий КИСЕЛЬ.

По его словам, данное решение суд принял, поскольку, по мнению судебной коллегии, суды предыдущих инстанций не приняли во внимание нововыявленные обстоятельства дела.

При этом он добавил, что дело передано на рассмотрение Хозяйственного суда города Киева для рассмотрения заявления «УкрГаз-Энерго» о пересмотре его из-за нововыявленных обстоятельств.

Связь

«ВымпелКом» и "Астелит" объединили сети

ОАО "ВымпелКом" (ТМ "Билайн", Россия) объявляет о прямом присоединении сетей c украинским оператором мобильной связи «Астелит». C реализацией данного проекта сеть «Билайн» имеет прямые подключения со всеми крупными операторами связи во всех странах СНГ, на которые приходится 85% исходящего международного трафика компании.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

По словам вице-президента по развитию корпоративного бизнеса ОАО «ВымпелКом» Андрея ПАТОКИ, сотрудничество со всеми крупными операторами связи – это реализация стратегии по экспансии на рынке международной связи, где СНГ является приоритетным направлением для бизнеса компании. Установление прямых соединений с операторами связи позволит «Билайн» сократить издержки по передаче трафика при обеспечении международной связи для абонентов и предоставлять максимально качественные телекоммуникационные услуги на более выгодных для клиентов условиях.

Транспорт

МАУ планирует открыть рейс Киев – Дели

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» планирует открытие нового регулярного рейса Киев – Дели в сентябре этого года.

Как сообщила УНИАН пресс-служба МАУ, кроме того, на протяжении летней навигации авиакомпания предложит своим пассажирам новые возможности для авиапутешествий в страны Европы, Персидского залива, Ближнего Востока и в города Украины.

Напомним, 28 марта 2010 года вступает в силу летнее расписание IATA-2010, которое будет действовать по 30 октября 2010 года.

В частности, в апреле МАУ открывает новый прямой рейс Киев – Алматы, который будет выполняться три раза в неделю – по понедельникам, вторникам и четвергам.

Также в апреле авиакомпания открывает новый ежедневный (кроме субботы) прямой рейс Киев – Тель-Авив.

Новый рейс МАУ Киев – Женева будет осуществляться три раза в неделю – по средам, пятницам и воскресеньям.

В сезон летней навигации МАУ предложит пассажирам воспользоваться новыми регулярными рейсами авиакомпании в Хорватию, где летом вводится безвизовый режим для граждан Украины: рейсы Киев – Дубровник будут осуществляться по четвергам, рейс Киев – Сплит – по вторникам, рейс Киев – Пула – по четвергам.

В Хорватию можно будет также добраться из Донецка: рейс Донецк – Дубровник будет выполняться по субботам. Также с востока Украины воздушное путешествие можно осуществить в Рим: рейс Донецк – Рим будет выполняться 2 раза в неделю – по понедельникам и пятницам. Рейс Донецк – Львов будет выполняться 2 раза в неделю – по средам и воскресеньям.

Кроме того, увеличивается и количество собственных внутренних рейсов авиакомпании МАУ. Из Киева в Одессу теперь можно будет летать ежедневно, кроме субботы, из Киева в Донецк – ежедневно, кроме воскресенья. Рейс Киев – Львов будет осуществляться ежедневно, кроме воскресенья, а рейс Киев – Симферополь – ежедневно.

По данным компании, некоторые изменения внесены в расписание рейсов из Одессы – для обеспечения удобных стыковок с рейсами авиакомпаний-партнеров. Рейс Одесса – Вена будет выполняться с понедельника по пятницу в 05:15, а в субботу и воскресенье – в 15:00.

Авиакомпания МАУ также увеличивает количество регулярных рейсов по нескольким направлениям. Прямой рейс МАУ Киев – Тбилиси в период летней навигации будет выполняться ежедневно. В Ниццу из Киева теперь можно будет летать три раза в неделю: по вторникам, пятницам и субботам. Рейс Киев – Милан будет выполняться ежедневно, кроме четверга и субботы, а Киев – Брюссель – ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

В летний период рейс Киев – Абу-Даби будет выполняться 4 раза в неделю: по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,97 грн./долл., что на 0,2% дешевле, по сравнению с 8 марта, продают – по 8,01 грн./долл., что на 1,2% дешевле. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,94-7,99 грн./долл., по продаже – в пределах 7,99-8,02 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках понизился на 0,3% по сравнению с 8 марта и сегодня составляет 10,79/10,92 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,69-10,87 грн./евро, по продаже – в пределах 10,87-11,01 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 5 марта понизился на 0,9% и сегодня составляет 0,2618 грн./рубль, продажи – повысился на 0,3% - до 0,2689 грн./евро. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2450-0,2650 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2670-0,2700 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,97 грн./долл., курс без изменений со вчерашнего дня, продажи – 8,01 грн./долл., на 3% дешевле.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,94-7,99 грн./долл., по продаже – в пределах 8,00-8,02 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева почти не изменился по сравнению с 8 марта и сегодня составляет 10,80/10,91 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,70-10,87 грн./евро, по продаже – в пределах 10,88-11,00 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 8 марта понизился на 1,3% и сегодня составляет 0,2608 грн./рубль, продажи – почти не изменился – 0,2689 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2450-0,2650 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2670-0,2750 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 9 марта, составляет: гривни к доллару США – 7,9838, к евро – 10,843597, к российскому рублю – 0,26758.