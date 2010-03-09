Долгосрочные шенгенские визы приравнены к виду на жительство

Европарламент приравнял долгосрочные шенгенские визы к виду на жительство.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в докладе Карлоса КОЭЛЬО (группа народных партий, Португалия), одобренном сегодня на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге.

За доклад проголосовали 562 депутата, против – 29, воздержался 51.

Документ предусматривает предоставление права владельцам долгосрочных Шенгенских виз (студентам, преподавателям, научным работникам и т. п.) права на свободное передвижение в другие страны, входящие в Шенгенскую зону.

До последнего времени Шенгенское соглашение не позволяло владельцам долгосрочных шенгенских виз посещать другие страны Шенгенской зоны или ездить транзитом через другие страны, входящие в Шенгенскую зону, кроме страны, выдавшей визу.

“Факт, когда студент, который получил визу на учебу в Бельгии, не может поехать в специализированную библиотеку в Нидерландах, чтобы получить информацию для написания своей диссертации, или поехать на выходные в Барселону, просто неприемлемый”, - заявил по этому поводу автор доклада К.КОЭЛЬО.

Согласно новому законодательству, максимальный срок действия долгосрочной визы установлен в 1 год. При необходимости более длительного пребывания выходца из третьей страны в стране-члене ЕС по завершению однолетнего срока должен выдаваться вид на жительство.

Новое законодательство вступит в силу в ЕС с 5 апреля этого года.