Эксперт: Януковичу будет трудно балансировать между ЕС и Россией

Научный директор Института евро-атлантического сотрудничества Александр СУШКО прогнозирует, что Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ будет трудно балансировать между Европейским Союзом и Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.СУШКО сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“Есть группа вопросов, переход к которым будет означать выбор между позицией ЕС и позицией России”, - отметил он.

Среди таких вопросов А.СУШКО назвал поддержку В.ЯНУКОВИЧЕМ во время визита в Брюссель решений Международной инвестиционной конференции по модернизации украинской газотранспортной системы, которая состоялась 23 марта прошлого года. Эксперт напомнил, что ранее В.ЯНУКОВИЧ критически высказывался относительно подписанной на этой конференции Совместной декларации ЕС, Украины и международных финансовых организаций о модернизации украинской ГТС, солидаризировавшись с позицией России.

Эксперт также считает, что “какой-то специальной срежиссированной дипломатии” в очередности визитов В.ЯНУКОВИЧА в Брюссель и Москву нет. По его словам, в этом вопросе свою роль сыграло оперативное приглашение со стороны ЕС новоизбранного Президента Украины.

А.СУШКО также считает, что нельзя делать выводов о внешнеполитических приоритетах нового Президента по результатам его первых визитов. При этом он напомнил, что первый визит Виктора ЮЩЕНКО после избрания Президентом Украины был в Москву, но “это не отразилось на реалиях”.

А.СУШКО отметил, что меседжи В.ЯНУКОВИЧА во время визитов в Брюссель и Москву были ожидаемыми и воспринимались положительно.