Главное на 9 марта (вечер)

Хроника дня

Власть: Янукович обещает обнародовать информацию относительно реального состояния экономики

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обещает обнародовать информацию относительно реального состояния экономики государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время вручения государственных премий им. Тараса Шевченко в Каневе.

«Я обязательно обнародую информацию, которая у нас будет сделана вместе с международным аудитом, относительно ситуации в стране», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он прогнозирует, что эта информация будет неприятной. «Я считаю, что она будет для нас с вами, мягко говоря, не совсем приятной, но мы должны жить правдой, как в своих завещаниях писал Великий Кобзарь».

В.ЯНУКОВИЧ пообещал, что всегда будет говорить правду обществу, и это, по его мнению, является обязательным условием, которое позволит навести порядок в стране и обеспечить гражданам нормальную жизнь.

«Потому что последних два года уровень жизни в стране затормозился, и по сравнению с тем же соседями, например Россией, - они уже будут повышать пятый раз социальные стандарты для своих пенсионеров, для малообеспеченных людей, - мы ни разу этого не сделали для наших людей», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, заметив, что это несправедливо.

Глава государства подчеркнул, что для улучшения жизни людей нужно, чтобы в Украине было сформировано профессиональное правительство, которое «круглосуточно работало бы над решением многих проблем, накопившихся в нашем государстве». «Это будет сделано в ближайшее время», - пообещал Президент.

Банки: НБУ призвал банки принять меры в случае наводнения Национальный банк Украины попросил коммерческие банки оценить ситуацию, которая может возникнуть в случае наводнения.

Об этом говорится в телеграмме Нацбанка №11-212/1141-3465, текстом которой располагает УНИАН.

“С целью преодоления возможных последствий весеннего наводнения 2010 года и обеспечения нормального функционирования банковской системы предлагаем руководителям банков оценить ситуацию, которая может сложиться в результате наводнения в районах размещения банковских учреждений, и, при необходимости, принять соответствующие меры по обеспечению их надлежащей работы и сохранности банковских ценностей”, - сказано в телеграмме.

Moody`s готово понизить рейтинги британских банков

Кредитные рейтинги британских банков, которые не улучшили свое положение после прекращения государственной помощи, могут быть снижены, сообщает рейтинговое агентство Moody`s Investors Service, сообщает k2kapital.

Рейтинги долговых обязательств некоторых крупных банков Великобритании в последнее время поддерживались за счет предположений, что Центробанк страны предложит дополнительное финансирование, чтобы избежать их разорения, как это уже было сделано во время финансового кризиса. Но теперь вероятность подобного сценария, по мнению экспертов агентства, все ниже.

На сегодняшний день под риском скорого снижения рейтингов находятся два британских банка - Royal Bank of Scotland Group и Lloyds Banking Group. Правительство Великобритании владеет 85% акций RBS и 41% акций Lloyds. Оно уже выделило 1 трлн. фунтов ($1,5 трлн.) для поддержки банков во время кризиса.

Курс: Доллар почти не изменился, евро подешевело

Официальный курс НБУ на 10 марта: 100 USD – 798.4000 грн.; 100 EUR – 1082.3909 грн.; 10 RUR – 2.6837 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 10 марта Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 798.4000 (на 9 марта – 798.3800)

100 EUR – 1082.3909 (на 9 марта – 1084.3597)

10 RUR – 2.6837 (на 9 марта – 2.6758)

ТЭК: Минэкономики снизило корректирующий коэффициент к рентной плате за нефть за февраль на 4% Министерство экономики снизило корректирующий коэффициент для расчета рентной платы за нефть и газовый конденсат за февраль 2010 года на 3,9% по сравнению с установленным для января - до 0,7296.

Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте Минэкономики.

Расчет показателя проводился с учетом средней стоимости нефти Urals на Международной нефтяной бирже, которая в феврале 2010 года снизилась до 72,96 долл. за баррель, по сравнению с 75,98 долл. в январе 2010 года.

Справка УНИАН. Корректирующий коэффициент к рентной плате за нефть рассчитывается Министерством экономики ежемесячно с учетом соотношения средней цены нефти Urals на Лондонской бирже и базовой цены нефти – 100 долларов за баррель.

Базовые ставки ренты, к которым применяется корректирующий коэффициент, утверждены законом, принятым Верховной Радой в июне 2008 года. Для нефти и газового конденсата, добываемых с глубины до 5000 м, базовая ставка ренты установлена на уровне 1529,9 грн./т, с большей глубины – 566,1 грн./т.

Украина в январе-феврале увеличила производство электроэнергии на 11,4% – до 34,8 млрд. кВт/ч – Минтопэнерго

Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭСУ) в январе-феврале т.г. увеличилось на 11,4%, или на 3,558 млрд. кВт/ч, по сравнению с январем-февралем 2009 года - до 34,806 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве топлива и энергетики Украины.

Согласно сообщению, за два месяца тепловые электростанции (ТЭС) увеличили выработку электроэнергии на 22,5%, или 2,950 млрд. кВт/ч, – до 16,083 млрд. кВт/ч, атомные электростанции (АЭС) – на 1,4%, или 207,8 млн. кВт/ч, – до 14,840 млрд. кВт/ч, блок-станции и коммунальные ТЭЦ – на 6%, или 90,3 млн. кВт/ч, – до 1,595 млрд. кВт/ч.

ГЭС и ГАЭС в январе-феврале нарастили выработку электроэнергии на 15,6% - до 2,285 млрд. кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины в 2009 году сократилось на 9,8%, или 18,768 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2008 годом, - до 172 млрд. 907,4 млн. кВт/ч.

Справка УНИАН. Производство электроэнергии в ОЭСУ по итогам 2008 года сократилось на 1,8%, или 3,438 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2007 годом – до 191,688 млрд. млн. кВт/ч.

В 2007 году производство электроэнергии в ОЭСУ увеличилось на 1,6%, или 3 млрд. 6 млн. кВт/ч, по сравнению с 2006 годом – до 195 млрд. 130,5 млн. кВт/ч.

Цены на нефть теряют больше 1 долл. за баррель

Цены на нефть снизились более чем на $1 за баррель на фоне укрепления доллара и ожиданий роста запасов в США. В 16.30 мск цены на американскую легкую нефть снизились на $1,57 до $80,30 за баррель, а сорт Brent потерял $1,64 до $78,83 за баррель, сообщает Reuters.

Аналитики предполагают, что запасы нефти в США на прошлой неделе выросли шестую неделю подряд в связи с повышением импорта и отсутствием роста загрузки НПЗ. Данные о запасах Американского института нефти выйдут поздно вечером во вторник, а отчет государственного Управления энергетической информации — в среду в 18.30 мск.

«Прогнозы очередного повышения запасов в США демонстрируют разрыв между базовыми показателями спроса-предложения, способствующими снижению цен, и надеждами на восстановление экономики, ведущими к их росту, — сказал аналитик Commerzbank Карстен Фрич. — Но рынок не желает все время слышать плохие новости и активнее реагирует на хорошие. Сейчас цены делают два шага вверх, один — вниз». ОПЕК не изменит квоты на добычу нефти на совещании 17 марта, но может сделать это позже в этом году по мере выхода мировой экономики из рецессии, прогнозируют аналитики, опрошенные Рейтер. Представители ОПЕК говорят, что довольны нынешним уровнем цен.

Доллар растет к валютной корзине, оказывая давление на нефтяные котировки, но трейдеры отмечают снижение влияния валют на нефтяные рынки в моменты публикации макроэкономической статистики.

PwC советует Британии сократить поддержку экономики

Великобритании необходимо сократить программу поддержки экономики за счет средств бюджета еще на 20 миллиардов фунтов по сравнению с тем, что заложено в планах правительства на 2013-2014 финансовый год, говорится в докладе компании PricewaterhouseCoopers, опубликованном во вторник.

Министр финансов Алистер Дарлинг должен представить окончательный бюджет в текущем месяце. Рынки требуют, чтобы он рассказал о том, как будет сокращать рекордный дефицит бюджета страны, если лейбористы победят на выборах, которые состоятся до июня.

Доклад PwC свидетельствует о некотором прогрессе по сравнению с последним экономическим прогнозом компании, выпущенном перед публикацией предварительного отчета по бюджету в декабре. Тогда PwC посчитала, что фискальные меры необходимо урезать на 26 миллиардов фунтов.

Однако по мнению PwC, министерство финансов Великобритании все еще слишком оптимистично настроено, надеясь на то, что возрождение экономического роста поможет сократить дефицит. PwC предсказывает, что рост британской экономики составит 1 процент в текущем году и 2,5 процента в 2011 году, тогда как Минфин ожидает роста на 1-1,5 процента и 3,25-3,75 процента соответственно.

"Наши прогнозы основаны на более осторожной, чем у Минфина, оценке возможного среднесрочного роста, - сказал директор PwC по вопросам макроэкономики Джон Хауксворт. - Следовательно, государственные заимствования могут в среднесрочный период превысить уровень, ожидаемый министерством финансов, а это означает, что при госдолге, который, вероятно, превзойдет 80 процентов ВВП в 2014-2015 году, может в конце концов возникнуть нежелательная реакция рынка облигаций, которая значительно повысит стоимость погашения этого растущего долга".

Ни лейбористы, ни оппозиционеры-консерваторы, немного опережающие первых в опросах общественного мнения, не разъясняют, какое сочетание повышения налогов и сокращения расходов они будут использовать для приведения в порядок бюджета.

Фондовый рынок: Продать госакции Макеевского меткомбината не удалось

Объявленный Фондом государственного имущества (ФГИУ) конкурс по продаже 60,857% государственного пакета акций ОАО "Макеевский металлургический комбинат" не состоялся из-за отсутствия заявок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Начальная стоимость пакета акций составляла 481 млн. 793 тыс. грн.

В соответствии с фиксированными условиями конкурса, инвестор, в частности, должен погасить просроченную задолженность ОАО перед государством по кредитам, предоставленным под гарантии Кабинета министров Украины, которые составляют в общей сложности 136 млн. 70,8 тыс. евро, обеспечить погашение просроченной кредиторской задолженности предприятия на сумму 1 млрд. 303 млн. 901,7 тыс. грн., простроченной задолженности общества по кредитам, предоставленным "Проминвестбанком", в размере 1 млн. 174,2 тыс. грн.

Справка УНИАН. Основные средства ОАО «Макеевский металлургический комбинат» были переданы для формирования уставного капитала ЗАО «Макеевский металлургический завод» (ММЗ), учредителем которого выступило ЗАО “Макеевсталь”.

75,177% акций ЗАО «Макеевский металлургический завод» принадлежит ЗАО «Макеевсталь», 24,823% – ОАО «Макеевский меткомбинат».

24,99% акций ЗАО «Макеевсталь» принадлежит ООО «Металлург» – дочерней структуре ОАО «Макеевский меткомбинат», по 24,99% – компаниям Demionio Investments Ltd., Chamen Commercial Ltd. (Британские Виргинские острова) и Lafsol Holdings LLC (США). Компании Demionio Investments Ltd., Chamen Commercial Ltd. и Lafsol Holdings LLC (США) аффилированны с ООО «Смарт-груп» (г. Днепропетровск).

После объединения горно-металлургических активов ЗАО “Смарт-холдинг” и ЗАО “Систем Кэпитал Менеджмент” ММЗ вошел в дивизион стали и проката группы «Метинвест».

Американские фондовые индексы снижаются в преддверии встречи Папандреу и Обамы Фьючерсы на американские фондовые индексы уменьшаются на торгах во вторник на фоне опасений инвесторов в связи с долговыми проблемами Греции, которые будут обсуждаться в ходе встречи премьер-министра Греции Йоргоса Папандреу с президентом США Бараком Обамой, а также в отсутствие свежей макроэкономической статистики, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg. Мартовский фьючерс на индекс DJIA уменьшился на 0,3% - до 10505 пунктов. Фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 понизился на 0,4% - до 1132,3 пункта. Фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ-100 в минусе на 0,3% - до 1882 пунктов. DJIA (Dow Jones Industrial Average, промышленный индекс Доу-Джонса) - средний показатель движения курсов акций 30 крупнейших промышленных корпораций. S&P 500 (Standard and Poor 500 Index) - индекс цен акций 500 крупнейших по рыночной капитализации компаний. NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, автоматизированная система котировки Национальной ассоциации фондовых дилеров) - индекс высокотехнологичных компаний. Он рассчитывается на основании котировок обыкновенных акций всех компаний (резидентов США и иностранных), торгуемых во внебиржевой системе NASDAQ, взвешенных по рыночной капитализации. Индекс S&P 500 взлетел на 68% за год с момента понижения до 12-месячного минимума в 676,53 пункта по итогам торгов 9 марта 2009 года - это максимальное увеличение данного показателя со времен Великой депрессии. Тем не менее, S&P 500 по-прежнему остается ниже максимального за текущий год показателя на 1% из-за опасений касательно способности отдельных стран Европы, в частности, Греции погасить свои долги, а также на фоне спекуляций, что Федеральной резервной системе США придется ограничить меры по поддержке экономики на фоне ее восстановления. "На акции в последнее время влияли неблагоприятные новости, от опасений по поводу цикла нормализации ставок до проблем с суверенными долгами стран еврозоны, - приводит агентство Bloomberg мнение стратега по фондовому рынку Commerzbank AG Гуннара Хамана (Gunnar Hamann). - Это привело к снижению оценочных коэффициентов до уровней, которые, на наш взгляд, соответствуют сценарию отсутствия роста прибылей (компаний -ред.)"Несмотря на первую годовщину "отскока"фондового рынка от минимальных отметок, зарегистрированных в марте прошлого года, снижение объема торгов, а также смешанное закрытие бирж США в понедельник могут свидетельствовать о том, что недавнее ралли на фондовом рынке затухает, считает аналитик IG Markets Бен Поттер (Ben Potter). Долговые проблемы Греции, завершившей 2009 год с рекордным для стран еврозоны дефицитом бюджета 12,7% ВВП, продолжают оказывать негативное влияние на настроения инвесторов. На вторник запланирована встреча премьер-министра Греции с президентом США, а также с главой американского Минфина Тимоти Гайтнером. Ранее Папандреу посетил Берлин и Париж, где заручился поддержкой лидеров двух стран по мерам греческих властей, направленным на снижение госрасходов и увеличение доходов бюджета.

Агро: Кабмин уволил Шмидта с должности замминистра агрополитики

Кабинет Министров Украины принял отставку заместителя министра аграрной политики Украины Романа ШМИДТА.

Текст соответствующего распоряжения от 2 марта 2010 года № 324-р опубликован на сайте парламента.

Отмечается, что решение принято согласно абзацу 2 части 2 статьи 31 Закона Украины "О государственной службе", который гласит, что основанием для отставки является принципиальное несогласие с решением государственного органа или должностного лица, а также этические препятствия для пребывания на государственной службе.

Напомним, Р.ШМИДТ был назначен на должность заместителя министра аграрной политики Украины 30 января 2008 года.

Главой Госкомитета рыбного хозяйства назначен Григорий Ткаченко

Кабинет министров Украины назначил Григория ТКАЧЕНКО председателем Государственного комитета рыбного хозяйства Украины, освободив его от должности первого заместителя председателя этого комитета.

Текст соответствующего распоряжения от 1 марта 2010 г. № 310-р опубликован на сайте парламента.

Напомним, распоряжением от 1 марта 2010 г. Кабмин уволил Николая ШВЕДЕНКО с должности председателя Государственного комитета рыбного хозяйства Украины.

Соцполитика: Замминистра труда и соцполитики назначен Мущинин вместо Гарячей

Кабинет министров Украины уволил Елену ГАРЯЧУЮ с должности заместителя министра труда и социальной политики и назначил вместо нее Виталия МУЩИНИНА.

Это предусмотрено распоряжениями правительства от 2 марта 2010 г. №325-р и №326-р, размещенными на официальном сайте парламента.

Согласно распоряжению №325-р, Е.ГАРЯЧАЯ уволена в связи с несоответствием занимаемой должности по состоянию здоровья и выходом на пенсию согласно закону об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан преклонного возраста в Украине.

Справка УНИАН. Е.ГАРЯЧАЯ занимала должность заместителя министра труда и социальной политики с 19 июля 2003 г.

Транспорт: На производство Ан-70 выделено свыше 333 млн. грн.

Кабинет Министров Украины намерен выделить 333,7 млн. грн. на производство самолета Ан-70 в 2010 году.

Это предусмотрено распоряжением Кабмина №321-р от 1 марта 2010 года «Некоторые вопросы выполнения Общегосударственной программы создания военно-транспортного самолета Ан-70 и его закупки по государственному оборонному заказу».

«Министерству финансов, Министерству экономики по предоставлению Министерства промышленной политики и Министерства обороны включить в проект Государственного бюджета Украины на 2010 год отдельными бюджетными программами расходы для выполнения Общегосударственной программы создания военно-транспортного самолета Ан-70 и его закупки по государственному оборонному заказу, в частности, на подготовку и освоение серийного производства самолета – 152 млн. грн., продолжение опытно-конструкторских работ – 61,7 млн. грн., производство самолетов – 120 млн. грн.», – сказано в распоряжении Кабмина.

Строительство: Кабмин выделит 350 млн. грн. на реконструкцию НСК «Олимпийский» в этом году

Кабинет министров Украины выделит 350 млн. грн. на реконструкцию НСК «Олимпийский» в 2010 году.

Об этом говорится в постановлении КМУ №239 от 1 марта т.г., размещенном на правительственном портале.

Данным постановлением были внесены изменения в постановление КМУ

№36 от 20 января т.г., которым предусматривалось в 2010 году выделить на реконструкцию спорткомплекса 50 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, постановлением Кабмина №73 от 28 января т.г. были внесены изменения в постановление №36 от 20 января т.г., которыми на реконструкцию НСК «Олимпийский» предусматривалось выделить 250 млн. грн. в 2010 году.

Европарламент приравнял долгосрочные шенгенские визы к виду на жительство

Европарламент приравнял долгосрочные шенгенские визы к виду на жительство.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в докладе Карлоса КОЭЛЬО (группа народных партий, Португалия), одобренном сегодня на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге.

За доклад проголосовали 562 депутата, против – 29, воздержался 51.

Документ предусматривает предоставление права владельцам долгосрочных Шенгенских виз (студентам, преподавателям, научным работникам и т. п.) права на свободное передвижение в другие страны, входящие в Шенгенскую зону.

До последнего времени Шенгенское соглашение не позволяло владельцам долгосрочных шенгенских виз посещать другие страны Шенгенской зоны или ездить транзитом через другие страны, входящие в Шенгенскую зону, кроме страны, выдавшей визу.

“Факт, когда студент, который получил визу на учебу в Бельгии, не может поехать в специализированную библиотеку в Нидерландах, чтобы получить информацию для написания своей диссертации, или поехать на выходные в Барселону, просто неприемлемый”, - заявил по этому поводу автор доклада К.КОЭЛЬО.

Согласно новому законодательству, максимальный срок действия долгосрочной визы установлен в 1 год. При необходимости более длительного пребывания выходца из третьей страны в стране-члене ЕС по завершению однолетнего срока должен выдаваться вид на жительство.

Новое законодательство вступит в силу в ЕС с 5 апреля этого года.