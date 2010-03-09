Анонс на 10 марта

10-00 - Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины (ул.. Грушевского, 5, сессионный зал). Вход по карточкам аккредитации.

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12-00 - Во время проведения очередного Дня открытых дверей на НСК «Олимпийский» состоится осмотр строительства стадиона и ознакомление с ходом монтажа первой колонны навеса. Участники: вице-премьер-министр Украины Иван Васюник, министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко, члены комитетов ВРУ, представители КГГА, Федерации футбола, ГлавКРУ, АО ХК "Киевгорстрой" и подрядных и проектных организаций (штаб по реконструкции НСК "Олимпийский". Проезд через переулок Лабораторный). Нужна аккредитация. Телефоны: 289-95-05, 067-234-49-55.

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12-00 - На сайте РБК-Украина состоится он-лайн конференция с Виктором Субботиным, генеральным директором ОАО «Турбоатом».

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12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Коммунальная война – власть против народа». Активисты Всеукраинского общественного движения «Коммунальный фронт» в частности расскажут: о программах помощи населению в их борьбе против коммунального беспредела, озвучат предложения новому Президенту Украины о принципах реформирования ЖКХ и конкретных шагах для его реализации, дадут оценку деятельности МинЖКХ по реализации реформирования отрасли, а также сообщат о стратегии борьбы организации за коммунальные блага жителей Украины (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).