ДАЙДЖЕСТ СМИ за 10 марта

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Банк «Надра» ждет миллиард от Фирташа», в котором пишет – Нацбанк пошел на уступки бизнесмену Дмитрию Фирташу и перенес крайний срок внесения инвестором первого транша в капитал проблемного банка «Надра». «Планируется, что инвестор сможет внести первый транш размером в 1 млрд. грн. до 17 марта», - сообщил «Делу» источник в правлении Национального банка. Эксперты считают, что для санации банка «Надра» запланированное вливание 6 млрд. грн. недостаточно…

http://delo.ua/dengi/banki/bank-nadra-zhdet-milliard-ot-firtasha-138288/

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Также «Дело» в материале «Азарову расчистили дорогу в Кабмин» пишет - вчера парламент упростил правила формирования коалиции. Уже до конца недели Партия регионов сможет объявить о создании нового большинства и сформировать правительство во главе с Николаем Азаровым…

http://delo.ua/vlast/politika/azarovu-raschistili-dorogu-v-kabmin-138289/

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«Дело» в материале «Самые дорогие решения Кабмина» пишет – издание подсчитало, какова цена самых последних решений правительства Юлии Тимошенко. За январь-февраль набралось 14 решений на 9,5 млрд. грн.

http://delo.ua/ekonomika/makroekonomika/samye-dorogie-reshenija-kabmina-138188/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Нафтогаз» отпраздновал день месторождения» пишет – Кабмин поручил Минприроды выдать лицензию на разработку одного из крупнейших месторождений – Сахалинского – "Нафтогазу". Компании "Девон" и "Укрнафта", ведущие спор за право разработки месторождения последние несколько лет, считают решение незаконным и обещают оспорить его в суде. Эксперты уверены, что после смены правительства оно может быть пересмотрено…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1334834

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «НБУ запретил зарабатывать на валюте» пишет – Нацбанк запретил кредитным учреждениям покупать иностранную валюту для возврата депозитов. Решение принято для того, чтобы лишить банки возможности использовать средства клиентов для заработка на колебаниях курсов. Банкиры говорят, что регулятор полностью лишил их возможности хеджировать валютные риски. Это, по мнению экспертов, делает Украину еще менее привлекательной для инвестиций…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1334806

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Издание «Экономические известия» в материале «Стране поставят диагноз» пишет – Президент Виктор Янукович заявил о своих намерениях провести международный аудит отечественной экономики и предать огласке его результаты. Эксперты полагают, что такую проверку новоизбранный глава государства сможет использовать для того, чтобы обвинить экс-премьера Юлию Тимошенко в проведении неэффективной экономической политики и снять со своей команды ответственность за тяжелую экономическую ситуацию в стране…

http://eizvestia.com/state/full/4193000

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Также «Экономические известия» в публикации «Наниматели зашевелились» пишут - ожидание весны активизировало рынок аренды киевских квартир. Аналитики отмечают, что на качественное жилье с хорошим местоположением и транспортной развязкой даже немного выросли цены. Однако хорошее жилье эконом-класса за приемлемую цену нанять весьма нелегко…

http://eizvestia.com/markets/full/4193002

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«Газета по-киевски» в материале «А если и нас тряхнет...» пишет - землетрясения происходят все чаще и ближе к территории Украины. Издание выясняло, готова ли наша страна, не знавшая подобных катастроф с 1927 года, к разрушительному удару?..

http://mycityua.com/articles/world/2010/03/10/080900.html

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Издание «Сегодня» в публикации «В метро запускают бесшумного новичка» пишет – теперь киевляне покатаются в метро с еще большим комфортом. Столичный метрополитен на деньги горбюджета разжился новенькими питерскими вагонами, которые прибавятся к уже работающим нескольким «новичкам» с Крюковского завода. У «новых русских» — обновленный интерьер, мягкие сиденья и большие окна. Запустят поезд после того, как на нем прокатится мэр Леонид Черновецкий. Газета «Сегодня» первой побывала в новом поезде…

http://www.segodnya.ua/news/14121246.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Инфляция в Украине: отечественное ноу-хау» пишет - Госкомстат констатирует - инфляция растет. Ситуацию можно назвать экономическим чудом. По всем законам «жанра», рост инфляции связан с увеличением денежной базы и массы. У нас все наоборот…

https://economics.unian.net/rus/detail/39198

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Соколовский: Дубина раскручивает политические мифы» подает интервью Богдана Соколовского, который прокомментировал заявления экс-главы Нафтогаза Олега Дубины…

https://economics.unian.net/rus/detail/39192

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Альтернатива «Газпрому» пишет – позиции «Газпрома» как крупнейшего в мире поставщика газа могут пошатнуться. Все больше компаний инвестируют в добычу газа из угольных пластов. Дальше всех шагнули США. Здесь на альтернативный газ приходится 40% общей добычи…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/03/10/227659

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Издание «Известия» в публикации «Евро в огне» пишет - зона евро подвергается суровым испытаниям. Исландия и Греция превращаются в "Титаники", тянущие за собой в пучину единую европейскую валюту. Эти страны охвачены митингами и забастовками…

http://www.izvestia.ru/economic/article3139420/

(УНИАН)