ГЛАВНОЕ на 10 марта (день)

Хроника дня

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Экономика

Янукович предложил Тигипко пост вице-премьера

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает кандидатуру Сергея ТИГИПКО наиболее приемлемой на должность вице-премьера в новом правительстве Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

«Сергей ТИГИПКО не принадлежит ни к одной из парламентских партий. Народ Украины выразил ему значительную поддержку на прошедших президентских выборах, поддержав таким образом изменения и реформы. ТИГИПКО – хорошая кандидатура для того, чтобы руководить экономическим блоком», - подчеркнул глава государства сегодня после встречи с С.ТИГИПКО.

По данным пресс-службы, во время встречи С.ТИГИПКО согласился работать в новом правительстве.

Финансы

Активы украинских банков уменьшились на 2,4%

Активы украинских банков с начала года уменьшились на 2,4% и на 1 марта т.г. составили 869 млрд. грн.. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По информации Нацбанка, по состоянию на 1 марта т.г., общие активы украинских банков составляли 985,4 млрд. грн., что на 1,6% меньше показателя начала года.

Структура общих активов банков на 1 марта была следующей: высоколиквидные активы – 9,2%, кредитные операции – 74,4%, вложения в ценные бумаги – 4,2%, дебиторская задолженность – 2,7%, основные средства и нематериальные активы – 3,9%, доходы начисленные к получению – 4,1%, другие активы – 1,5%.

Обязательства украинских банков на начало марта 2010 года составили 744,6 млрд. грн. (-2,6% с начала года). Средства физических лиц – 214,3 млрд. грн. (+2%), или 28,8% от общего объема обязательств, средства субъектов хозяйствования – 112 млрд. грн. (-2,8%), или 15%. При этом срочные средства составляют 159,4 млрд. грн., или 74,4% от общей суммы средств населения, а средства до востребования - 54,9 млрд. грн., или 25,6%.

По состоянию на 1 марта 2010 года, собственный капитал украинских банков составил 124,4 млрд. грн. (-1,4%), или 14,3% пассивов банков. При этом оплаченный зарегистрированный уставный капитал составляет 97,6% от капитала; направленные на увеличение уставного капитала дивиденды – 0,3%; эмиссионные разницы – 5,1%; общие резервы и фонды банков – 12,3%; результаты прошлых лет – 0,5%; результаты отчетного года, которые ожидают утверждения, – (-24,9%); результаты текущего года – 1,2%; результат переоценки основных средств, нематериальных активов, ценных бумаг в портфеле банка на продажу и инвестиций в ассоциируемые компании – 7,9%.

Стоит отметить, что в сообщении о предварительных результатах деятельности банков на 1 марта т.г. отсутствуют данные о доходах и расходах банков.

По состоянию на 1 марта 2010 года, лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 178 банков, в том числе: 176 банков - акционерные общества (из них: 64 банков - открытые акционерные общества, 1 банк - закрытое акционерное общество, 111 банков – публичные акционерные общества), 2 банка - общества с ограниченной ответственностью.

В стадии ликвидации находятся 15 банков, из них 13 банков ликвидируются по решениям НБУ, 2 - по решениям хозяйственных (арбитражных) судов.

Общество

Среднемесячная зарплата в Украине выросла на 15%

Среднемесячная заработная плата по Украине в январе т.г. выросла на 15%, по сравнению с январем 2009 г., и составила 1 916 грн. Об этом сказано в сообщении Государственного комитета статистики.

Самый высокий уровень среднемесячной заработной платы по итогам января в Донецкой (2 183 грн.; рост, по сравнению с январем 2009 г., на 19%), Днепропетровской (2 023 грн.; рост на 17%) областях и в г. Киеве (2 969 грн.; рост на 6%).

Самый низкий уровень среднемесячной заработной платы в январе наблюдался в Тернопольской (1 386 грн.; рост, по сравнению с январем 2009 г. на 15%), Волынской (1 419 грн.; рост на 13%) и Черниговской областях (1 423 грн.; рост на 13%).

Строительство

В Киеве в феврале спросом пользовались квартиры эконом-класса

В Киеве в феврале т.г. спросом пользовались квартиры эконом-класса стоимостью 45-120 тыс. долл.

Об этом говорится в обзоре сети агентств недвижимости Real Druzi, которым располагает УНИАН.

Согласно сообщению, в феврале наиболее востребованным было типовое жильё и квартиры в новых домах в спальных районах Киева.

Преимущество отдавалось однокомнатным квартирам по цене 60-65 тыс. долл. и двухкомнатным – по цене 70-107 тыс. долл. в серийных проектах и новых домах в Оболонском, Дарницком, Святошинском, Шевченковском, Подольском (массив Виноградарь) районах. Трёхкомнатные квартиры пользовались меньшим спросом – в основном, приобреталось жильё в типовых и новых домах по цене до 120 тыс. долл. в Голосеевском, Святошинском районах.

В агентстве отмечают, что в феврале присутствовал умеренный спрос на «гостинки» площадью 22-24 кв. м по цене 45-47 тыс. долл. и одно- и двухкомнатные «хрущёвки» стоимостью 53-67 тыс. долл. на массивах Чоколовка, Лесной, Отрадный, Воскресенка, Нивки.

При этом спрос на жильё бизнес-класса в феврале по сравнению с предыдущим месяцем несколько увеличился. Покупателей интересовали объекты в новых домах по цене до 3,5 тыс. долл. за 1 кв. м, квартиры в «сталинках» и «царских домах» в центре и на массивах, приближённых к центру, по цене 2-4,2 тыс. долл. за 1 кв. м.

Также приобреталось жильё бизнес-класса в новых домах по цене до 2,5 тыс. долл. за 1 кв. м на массивах Никольская Слободка, Подол, Соломенка.

Аналитики агентства отметили, что с третьей декады февраля несколько активизировался спрос и на элитное жильё. При этом интерес вызывали объекты в новых домах в центре стоимостью до 6 тыс. долл. за 1 кв. м.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,98 грн./долл., продают – по 8,01 грн./долл. Курс не изменился по сравнению с 9 марта, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,94-8,00 грн./долл., по продаже – в пределах 8,00-8,02 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках не изменился, по сравнению с 9 марта, и сегодня составляет 10,78 грн./евро, продажи – понизился на 0,3% – до 10,89 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,70-10,83 грн./евро, по продаже – в пределах 10,85-10,92 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках, по сравнению с 9 марта, незначительно повысился и сегодня составляет 0,2622/0,2689 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2450-0,2660 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2679-0,2700 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,98 грн./долл., продажи – 8,01 грн./долл. Курс покупки/продажи без изменений со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,94-8,00 грн./долл., по продаже – в пределах 8,00-8,02 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева почти не изменился по сравнению с 9 марта и сегодня составляет 10,79/10,88 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,70-10,83 грн./евро, по продаже – в пределах 10,85-10,92 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 9 марта. повысился на 0,4% и сегодня составляет 0,2618 грн./рубль, продажи – без изменений – 0,2691 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2450-0,2660 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2679-0,2730 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 10 марта, составляет: гривни к доллару США – 7,984, к евро – 10,823909, к российскому рублю – 0,26837.