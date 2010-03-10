Янукович подписал изменения в Регламент ВР

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в ст. 61 Закона Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины».

Как сообщает пресс-служба главы государства, сегодня во время встречи с лидерами парламентских фракций В.ЯНУКОВИЧ отметил, что нужно найти политическую волю, чтобы образовать большинство в Верховной Раде Украины. “И украинское общество, и наши партнеры в мире ожидают политической стабильности в нашем государстве. Поэтому я прошу вас определиться», – сказал Президент.

После дискуссии, которая состоялась при участии председателя парламента Владимира ЛИТВИНА, Президент Украины подписал Закон «О Регламенте Верховной Рады Украины», сообщает пресс-служба.

Глава государства еще раз подчеркнул важность скорейшего формирования парламентского большинства и дееспособного правительства.

Как сообщалось, 9 марта Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в ст. 61 Закона Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины». В соответствии с законом, коалиция депутатских фракций - это сформированное по результатам выборов и на основе согласованных политических позиций и на основах, определенных Конституцией Украины и Регламентом ВР, объединение депутатских фракций, народных депутатов, в которое входит большинство народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады.

Коалиция формируется на протяжении одного месяца со дня открытия первого заседания новоизбранной Верховной Рады или в течение 1 месяца со дня прекращения деятельности предыдущей коалиции.

К коалиционному соглашению добавляется список народных депутатов, которые сформировали коалицию, с личными подписями народных депутатов, и такой список является неотъемлемой составляющей коалиционного соглашения.

Также предусмотрено, что коалиция считается сформированной с момента официального объявления об этом председателем на пленарном заседании парламента на основании представленных в аппарат ВР документов.

Сообщение о формировании коалиции, коалиционное соглашение и персональный состав коалиции не позднее чем через 4 дня после официального объявления на пленарном заседании о ее формировании публикуется в газете «Голос Украины».

Однако оппозиционные политики и эксперты призывали Президента не подписывать этот закон, потому что он нарушает Конституцию.

Сегодня, 10 марта, пресс-служба Президента сообщила о встрече В.ЯНУКОВИЧА с послами Большой восьмерки и Европейского Союза, на которой шла речь о ходе процесса по созданию парламентской коалиции и нового правительства.

В сообщении отмечалось, что “в частности, дипломаты отметили важность того момента, что Президент Украины встретился с ними до подписания им изменений к Закону «О Регламенте Верховной Рады Украины». Также послы подчеркнули важность того, что Президент Украины решил обратиться в Конституционный Суд с просьбой как можно скорее рассмотреть вопросы о легитимности коалиции и правительства, которые создаются в новых условиях”.