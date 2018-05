Этой весной спортивный седан Lexus IS 250 будет стоить от 33438 евро

Официальная дилерская сеть Lexus в Украине весной этого года предлагает седан Lexus IS 250 по цене от 33438 евро . Об этом УНИАН сообщили пресс-службе дилерской сети Lexus.

«IS – автомобиль для водителя на все сто процентов. Модель имеет крепкий и жесткий корпус. Чтобы уменьшить вес неподрессоренных участков авто и достичь идеального распределения веса между передней и задней осями, были использованы легкие материалы – алюминиевые крышка капота и многочисленные детали подвески.

Стиль интерьера и экстерьера демонстрирует дальнейшую эволюцию уникального подхода к дизайну – L-finesse, разработанного Lexus. Дизайн авто в виде острия стрелы, напоминая о его японском происхождении, подчеркивает равновесие и силу. Эти черты повторяются в формах наружных зеркал, линиях блока задних фар и задних стоек кузова.Особого внимания заслуживает завершенная композиция двойных передних фар.

2,5-литровый шестицилиндровый бензиновый двигатель мощный и чрезвычайно приемистый, и вместе с тем очень тихий и экономичный. IS 250 оснащен «интеллектуальной» 6-ступенчатой секвентальной автоматической коробкой передач.

Система интегрированного управления динамикой (VDIM), которой оснащены все комплектации модели, дает возможность эффективно распорядиться мощностью и крутящим моментом двигателя IS. Благодаря работе VDIM все системы активной безопасности срабатывают синхронно, заведомо определяя любые возможные внезапные изменения в поведении автомобиля на дороге. Как следствие – такое незаметное вмешательство намного превышает возможности каждой системы в отдельности.

IS 250 сконструирован таким образом, чтобы максимально защитить водителя и пассажиров при столкновениях. В краш-тестах, проведенных Европейской программой оценки безопасности новых автомобилей (Euro NCAP), IS получил наивысшую оценку – 5 звезд. Защиту водителя и пассажиров автомобиля обеспечивают 8 подушек безопасности, ремни безопасности с преднатяжителями, передние сиденья с активными подголовниками.

В официальной дилерской сети Lexus IS 250 можно заказать в трех комплектациях: Executive – 33438 евро, Executive+Navi – 36474 евро и Premium по цене 41764 евро. Автомобиль оснащен кнопкой запуска двигателя и системой бесключевого доступа «Smart Access», адаптивными ксеноновыми фарами, датчиками дождя и света, сиденьями из вентилируемой семи-анилиновой кожи, 2-зонным климат контролем, системой помощи при парковке «Park Assist», аудио-системой «Mark Levinson» c 14 динамиками, удобной навигационной системой. И это далеко не полный перечень опций, которые делают IS действительно комфортным автомобилем», - сообщают официальные дилеры сети Lexus.