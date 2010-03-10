Главное на 10 марта (вечер)

Новости ТЭК

Венгерская компания Emfesz Kft отозвала иск к НАК «Нафтогаз Украины», в котором требовала возмещения убытков на сумму 30 млн. долл. за нетранспортировку природного газа в начале января 2009 года.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

По словам собеседника агентства, на сегодняшний день производство по делу прекращено и Emfesz не имеет каких-либо претензий к НАК «Нафтогаз Украины».

При этом он напомнил, что исковое заявление Emfesz к НАК «Нафтогаз Украины» от 8 января 2009 года было оставлено без рассмотрения судом первой инстанции города Будапешт. В частности, в своем определении от 21 января 2009 года суд обратил внимание на некорректность формулировки исковых требований Emfesz.

Emfesz обжаловал это судебное определение в апелляционном порядке. В свою очередь, НАК «Нафтогаз Украины» подала свои возражения на апелляцию с просьбой отказать венгерской компании в удовлетворении исковых требований и прекратить производство по делу.

Позднее Emfesz в заявлении апелляционному суду от 30 ноября 2009 года отозвал свою жалобу. При этом, согласно процессуальному законодательству Венгрии, в случае отзыва апелляционной жалобы решение суда первой инстанции вступает в силу и производство по делу прекращается.

8 декабря 2009 года суд Будапешта вынес определение о том, что обжалованное компанией Emfesz определение от 21 января 2009 года вступило в силу.

НЭК «Укрэнерго» решило не выставлять на месячный аукцион по предоставлению услуг доступа к пропускной способности межгосударственного сечения для экспорта электроэнергии в апреле сечение так называемого Бурштынского энергоострова.

Об этом сказано в опубликованном на сайте НЭК официальном сообщении о проведении аукциона, запланированном на 17 марта.

Как сообщал УНИАН, на январский, февральский и мартовский аукционы оператор выставлял доступ к 250 МВт сечения с негарантированными поставками. При этом на мартовском аукционе компания не смогла реализовать ни одного лота «Бурштынского сечения», поскольку в ходе торгов ни один из участников не поддержал их начальной стоимости.

Тем не менее, на апрельский месячный аукцион компания, как и прежде, выставила пропускную способность сечения с Польшей «Добротворская ТЭС – Замость (Польша)» двумя негарантированными лотами 135 и 80 МВт. Начальная стоимость лотов – 1,457 млн. грн. и 863,635 тыс. грн. соответственно.

Также «Укрэнерго» выставило на торги три лота суммарным объемом 200 МВт в направлении на Молдову. По сравнению с февральским аукционом величина пропускной способности, предлагаемой к реализации, снизилась на 100 МВт. Стартовая цена на 4 лота в направлении в Молдову колеблется от 522,360 тыс. грн. до 1,044 млн. грн.

Кроме того, на торги выставлено 10 лотов межгосударственного сечения Украины с Российской Федерацией суммарным объемом 2000 МВт, из которых 1200 МВт – негарантированный доступ. Стоимость лотов по направлению в Россию колеблется от 522,360 тыс. грн. до 4,178 млн. грн.

НАЭК «Энергоатом» объявила торги по закупке гексафторида урана. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, НАЭК планирует закупить гексафторид природного урана и обогащенный гексафторид, включая его производство из сырья заказчика.

Как пояснил УНИАН директор по закупкам ядерного топлива и регулирования внешнеэкономической деятельности НАЭК Александр БОЛИБОК, торги объявлены в рамках выполнения контракта с компанией Westinghouse (США), подписанного в марте 2008 года о поставке с 2011 года американского ядерного топлива на украинские АЭС.

Гексафторид планируется закупить в количестве, необходимом для обеспечения перегрузки двух энергоблоков ВВЭР-1000 в 2011 г. и ежегодной перегрузки трех энергоблоков ВВЭР-1000 в 2012-2015 гг. Так, в 2010 году компания планирует закупить 369,5 тонн гексафторида с поставкой в июле и декабре. В период 2011 – 2014 гг. компания намерена ежегодно закупать 519,6 тонн гексафторида.

После закупки ядерные материалы планируется передать Westinghouse для фабрикации ТВС на заводе американской компании в Швеции.

Заявки на участие в тендере принимаются до 10 апреля. Отобрать поставщика НАЭК планирует до конца мая.

Министерство угольной промышленности Украины назначило исполняющим обязанности генерального директора государственного предприятия «Уголь Украины» Александра ПЛЮВАКО вместо уволенного Олега ПОГОДИНА.

Об этом УНИАН сообщили в приемной гендиректора ГП «Уголь Украины».

В то же время на предприятии отказались уточнить, когда произошла смена руководства.

А.ПЛЮВАКО до этого назначения возглавлял ГП «Свердловантрацит» (Луганская обл.).

Согласно информации официального сайта «Свердловантрацит» генеральным директором предприятия в настоящее время является Виктор ГЛЕБОВ.

Финансы

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (об активизации инвестиционно-инновационной деятельности).

Как передает корреспондент УНИАН, за проголосовали 229 из 413 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале. Авторами данного законопроекта является Виктор ЯНУКОВИЧ и Владислав ЛУКЬЯНОВ (фракция Партии регионов).

Данным законопроектом предусматривается внести изменения в Закон «О налогообложении прибыли предприятий» и в Закон «О порядке погашения обязательств налогоплательщиков перед бюджетами и государственными целевыми фондами».

Законопроект направлен на создание условий для стимулирования инвестиционно-инновационной деятельности субъектов предпринимательской деятельности. В частности, предлагается снизить с 25 до 20 процентов ставку налога на прибыль предприятий относительно прибыли, инвестированной в отчетном периоде на приобретение основных фондов групп 2 и 3 (оборудование, машины и оборудование, грузовой транспорт) и невещественных активов (прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, ноу-хау), которые должны использоваться в хозяйственной деятельности не меньше трех лет. Кроме того, предлагается предоставлять специальные инвестиционные льготы в виде инвестиционно-инновационного налогового кредита.

Между тем заместитель министра финансов Украины Денис ФУДАШКИН отметил, что данный законопроект не является сбалансированным. По его словам, принятие этого документа приведет к уменьшению поступлений в бюджет, но при этом не указывается, какие расходы из бюджета необходимо будет уменьшать.

АКБ «Укрсоцбанк» станет публичным акционерным обществом (ПАО).

Об этом сообщается на сайте банка.

По информации банка, решение о преобразовании было принято на собрании акционеров банка 9 марта т.г.

«Согласно требованиям украинского законодательства, собрание акционеров приняло решение о преобразовании «Укрсоцбанка» из открытого в публичное акционерное общество. Соответствующие изменения были внесены в устав и иные нормативные положения банка», – говорится в сообщении.

Председателем наблюдательного совета АКБ «Укрсоцбанк» назначен Виллибальд ЧЕРНКО (представитель UniCredit Bank Austria AG) вместо Яна БИЛЕЦКИ.

Кроме того, в состав наблюдательного совета банка вошли Федерико ГИДЗОНИ, Штефан ВИНКЕЛЬМАЙЕР, Петер ХОФБАУЭР, Паоло ЧЕДЕРЛЕ, Фабио ФОРНАРОЛИ, Паскаль ДЖАМБОЙ, Дорис ТОМАНЕК и Лоренцо ДЖАНОТТИ.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9720/7,9870 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9760/7,9810 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 7,9760/7,9800 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 11:00 Национальный банк Украины объявил о покупке доллара по курсу 7,98 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2679/0,2685 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись до 0,2684/0,2686 грн./рубль. К закрытию цены установились на уровне 0,2683/0,2685 грн./рубль. В России курс доллар-рубль понизился и составил 29,7975 рублей за доллар (-0,02).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3562/1,3564 долл./евро, а к 15:00 упали до 1,3563/1,3565 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,8090/10,8330 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 10,8375/10,8450 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне достигли значений 10,8480/10,8595 грн./евро.

Фондовый рынок

Украинский фондовый индекс ПФТС, начиная с 9 марта прошлого года, вырос почти в четыре раза, показав лучший рост среди 93 фондовых площадок мира.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По информации агентства, индекс ПФТС в прошлом году повысился на 293%. Такому росту способствовало сотрудничество Украины с Международным валютным фондом, выделение им кредитов на поддержание украинской экономики, пострадавшей от падения спроса на экспортные товары, такие как сталь, а также финансового кризиса в банковском секторе.

Агентство также отметило, что в целом росту мировых фондовых рынков помогло выделение правительствами разных стран в общей сложности 13 трлн. долл. на оживление своих экономик.

«VAB Банк» начал процедуру реструктуризации выпуска еврооблигаций объемом 125 млн. долл., срок погашения которых наступает в июне 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в банке.

По информации банка, предложение о реструктуризации предусматривает продление срока обращения облигаций до июня 2014 года, повышение купонной ставки с 10,125% до 10,5%, квартальную выплату процентного дохода вместо полугодовой и частичное погашение еврооблигаций в размере 10% от суммы долга 14 июня 2010 года.

Также сообщается, что кворум для принятия решения составляет 2/3 держателей, из которых 75% должны проголосовать за решение; срок голосования истекает 19 марта т.г. Собрание собственников еврооблигаций «VAB Банка» состоится 22 марта 2010 года.

Агропром

С сегодняшнего дня вступили в действие новые правила лицензирования ввоза сахара-сырца.

Как сообщили УНИАН в Украинской аграрной конфедерации, Министерство экономики внесло изменения в Положение о порядке выдачи лицензий на импорт в Украину сахара-сырца из тростника в рамках тарифной квоты, которые с сегодняшнего дня вступили в действие.

Ранее субъект, подавший заявку на получение лицензии, должен был предоставить сертификат о происхождении товара. При таких условиях импортер сахара-сырца должен был сначала оплатить сахар, загрузить судно и тогда получить сертификат о происхождении товара. Этот сертификат, вместе с другими документами, необходимо было подать в Минэкономики для получения лицензии. У случае отказа в лицензировании импортер должен был уплатить импортную пошлину за уже купленный товар в размере 50% стоимости. С сегодняшнего дня эта коллизия урегулирована на законодательном уровне, и оригинал сертификата о происхождении товара подавать для получения лицензии не требуется.

При этом срок действия лицензии сокращен до 60 дней со дня его подписания, но не позднее 31 декабря года, на который она выдана, в пределах тарифной квоты. Также не позднее 15 дней после окончания срока действия лицензии субъекты внешнеэкономической деятельности должны предоставить в Минэкономики информацию о фактическом ввозе товара по лицензии с указанием объемов.

Молдова исключила из режима свободной торговли с Украиной сахар, этиловый спирт и семена сахарной свеклы. Это предусмотрено межправительственным протоколом между Молдовой и Украиной, ратификацию которого одобрил Кабинет министров республики, сообщает БЕЛТА.

Документ был подписан 21 апреля 2009 года в Кишиневе и предусматривает, что Украина, в свою очередь, исключит из режима свободной торговли с Молдовой сахар, этиловый спирт, шкуры скота, лом черных и цветных металлов.

Замминистра экономики Молдовы Октавиан КАЛМЫК подчеркнул, что изменения были внесены для улучшения торгового баланса Молдовы с Украиной и защиты молдавских производителей. Правительства Молдовы и Украины подписали Соглашение о свободной торговле 13 ноября 2003 года. Оно вступило в силу только в момент присоединения Украины к ВТО в 2008 году.

В Минэкономики Украины отмечают, что исключения из режима свободной торговли с Молдовой на постоянной основе являются одним из обязательств Украины перед ВТО. В Киеве полагают также, что увеличение стоимости украинского спирта за счет пошлин сделает его менее конкурентным на молдавском рынке. Исключение из режима свободной торговли лома металлов и кожсырья затруднит реэкспорт этих товаров из Молдовы в страны ЕС, тогда как взимание пошлин при импорте сахара из Молдовы должно ограничить реэкспорт продукта в Украину.

(УНИАН)