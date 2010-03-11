Анонс на 11 марта

Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

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Состоится заседание НКРЭ.

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Состоится заседание Антикризисного общественного совета на тему: «Изменение подходов к управлению экономикой и улучшение бизнес-климата в Украине в свете возможностей обновления власти после президентских выборов». Планируется рассмотреть ситуацию, сложившуюся на телекоммуникационном рынке относительно внесения кодов ИМЕИ в обобщенную базу данных кодов ИМЕИ Украинского государственного центра радиочастот (о правомерности прекращения предоставления услуг связи владельцам мобильных телефонов), и обсудить риски внедрения электронной отчетности для субъектов предпринимательской деятельности. Участники: президент УСПП Анатолий Кинах, директор Института мировой экономики и международных отношений НАНУ Юрий Пахомов, председатель совета Украинской ассоциации операторов связи «Телас» Леонид Ошеров и др.

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В конференц-зале гостиницы Hyatt состоится пресс-конференция, посвященная объявлению результатов нового маркетингового исследования телевизионного рынка Украины SES ASTRA Satellite Monitor. В пресс-конференции примут участие: Маркус Фритц (Markus Fritz), вице-президент по маркетингу SES ASTRA; Онно Зонневельд (Onno Zonneveld), менеджер по развитию рынка Центральной и Восточной Европы SES ASTRA; Марио Хуберт (Mario Hubert), координатор проектов по исследованию рынка SES ASTRA; Анна-Карин Модиг (Anna-Karin Modigh), вице-президент по маркетингу SES ASTRA; Во время пресс-конференции будут представлены результаты последнего исследования SES ASTRA Satellite Monitor по Украине (в т.ч. данные по количеству ТВ-домохозяйств в Украине различного типа), а также подведены итоги масштабного тура компании ASTRA по 11 городам Украины с целью освещения преимуществ спутникового ТВ и информирования профессионального сообщества о новых возможностях, предлагаемых SES ASTRA.

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Пресс-конференция на тему: "Перспективы экспорта украинского зерна в маркетинговом сезоне 2009-2010 гг. Проблема возмещения НДС". Участники: президент Украинской зерновой ассоциации Владимир Клименко; директор ООО "Нью Ворлд Грейн", вице-президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев.

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Состоится пресс-конференция Укравтодора с представителями СМИ на тему «Итоги деятельности Укравтодора в 2009 году и состояние и перспективы развития дорожной отрасли”. Участники: Вадим Гуржос, председатель Государственной службы автомобильных дорог Украины; Николай Березовский, заместитель председателя Госслужбы автомобильных дорог Украины.

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Пресс-конференция Юлии Тимошенко на тему: «Итоги управления и планы на будущее» (Конгресс-холл Президент отеля, ул. Госпитальная, 12).

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Открытие строительного гипермаркета Praktiker.

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Пресс-конференция на тему: «Рефинансирование украинских банков: НБУ - «за», МВФ - «против». Как возобновить кредитование?». Приглашены: Александр Яременко, экс- заместитель председателя НБУ; Борис Кушнирук, экономический эксперт; Эрик Найман, финансовый эксперт.

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По случаю Всемирного дня прав потребителей состоится круглый стол на тему: "Критическое состояние потребительского рынка Украины. Можно ли вернуть доверие потребителей к власти?". Организатор - "Союз потребителей Украины".

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13-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Государство забирает у шахтерского города большую часть средств для выживания и развития. Результаты первого в Украине независимого аудита городского бюджета". Вопросы: Как выживают монопрофильные города во время экономического кризиса? Почему в Донецкой области больше всего “городов-доноров”? Как имеющаяся демографическая ситуация в Донецкой области влияет на общие показатели социального и экономического развития региона? Пресс-конференция проводится Центром общественной экспертизы по результатам выполнения проектов “Аудит социальных бюджетов украинских городов” и “Мониторинг системы социальной защиты и социального бюджета города”. Проекты выполнялись при поддержке МФ “Відродження” и Института Открытого Общества (Будапешт). Участники: зам. городского председателя г.Кировский Светлана Якименко, начальник управления труда и социальной защиты населения Кировского горсовета Виолетта Бойко, консультанты Центра общественной экспертизы Любомир Черной и Ольга Романюк (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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При участии Киевского городского председателя Леонида Черновецкого состоится запуск нового поезда метро Сырецко-Печерской линии.

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Міністр промислової політики України Володимир Новицький візьме участь в урочистостях з нагоди початку реалізації контракту по модернізації літаків АН-32 для ВПС Індії. У заході також передбачається участь посла Індії пана Дебабрата Саха, Генерального директора ВАТ «Мотор січ» В’ячеслава Богуслаєва, Генерального конструктора ДП «Антонов» Дмитра Ківи, Генерального директора ДП «Завод 410 ЦА» Сергія Подрєзи та інших почесних гостей.

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В Минтранссвязи состоится заседание конкурсной Комиссии по определению участников конкурса на замещение вакантной должности генерального директора государственного авиационного предприятия «Львовские авиалинии».

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В рамках 6-го Киевского международного мебельного форума состоится конференция «Инновационный подход в обустройстве жилья. Перспективы модульных решений в сегменте домашней мебели». Организаторы конференции - Компания AMF при содействии Украинской мебельной ассоциации и Украинской строительной ассоциации. Участники: председатель Украинской ассоциации мебельщиков Вячеслав Павлов; топ-менеджер по продаже Компании AMF Вячеслав Недилька; директор по маркетингу Mebelini Евгения Турецкая и др.

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Состоится открытие Шестой международной специализированной выставки мототехники и аксессуаров «Мотобайк 2010». Организатор - компания «Мотоэкспо». В экспозиции будут представлены стенды около 100 участников из разных стран – Италии, Венгрии, Беларуси, Российской Федерации, Украины,Пакистана, а также Китая. Торжественное открытие выставки продолжится демонстрацией современнейших достижений ведущих мировых производителей мототехники – Yamaha, Kawasaki, Polaris. Работа завершится 14 марта.

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