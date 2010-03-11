ДАЙДЖЕСТ СМИ за 11 марта

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Украина подкормит Европу игорными домами», в котором пишет – власти Беларуси намерены создать на территории государства большую игорную зону и привлечь к себе игроков из стран, где казино запрещены, в частности из Украины и России. Если планы белорусского правительства будут реализованы, вблизи Украины появится еще одна зона концентрации игорного бизнеса. По данным участников рынка, часть украинских компаний после запрета игорного бизнеса в стране перенесли свои казино в страны Восточной Европы - Чехию, Румынию, Болгарию, Черногорию и Хорватию. Что теперь…

http://delo.ua/biznes/kompanii/ukraina-podkormit-evropu-igornymi-domami-138335/

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Также «Дело» в материале «Аналитический обзор: Надежда на возврат НДС удерживает цены на зерновые» пишет - мировые цены на продовольственную пшеницу продолжают падать. В то время как внутренние пока стабильны за счет не снижающегося спроса на зерновые…

http://delo.ua/biznes/rynki/analiticheskij-obzor-nadezhda-na-vozvrat-uderzhivaet-ceny-na-zernovye-138330/

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«Дело» в материале «Нацбанк снизил кредитные ставки» пишет – НБУ снизил стоимость кредитов овернайт для коммерческих банков сразу на 3-3,5 процентных пункта. Эксперты считают, что НБУ таким образом подал сигнал рынку: «С кредитным голодом мы заканчиваем»…

http://delo.ua/dengi/banki/nacbank-snizil-kreditnye-stavki-138333/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Парламент модернизировал льготы» пишет – ВР поддержала законопроект Партии регионов о предоставлении бизнесу новых налоговых льгот. Предприятия вскоре смогут претендовать на трехлетний кредит по уплате налога на прибыль при реализации инвестиционно-инновационных проектов и снижение ставки налога до 20% в случае направления прибыли на покупку оборудования. Список критериев для отбора льготников определится ко второму чтению…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1335208

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Киев отдали на комиссию» пишет – принятие решений о сдаче в аренду коммунального имущества в Киеве больше не будет публичным. Если до сих пор их утверждал горсовет, то теперь, согласно распоряжению Киевской городской администрации, достаточно будет разрешения комиссии при КГГА. Против нового порядка уже выступила оппозиция в Киевсовете. Но шансы опротестовать распоряжение невелики, уверены юристы…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1335188

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Издание «Экономические известия» в материале «Мигрантам облегчили жизнь» пишет – Европарламент открыл новые возможности для гостей из стран - не членов ЕС. Долгосрочные шенгенские визы приравнены к виду на жительство. Теперь владельцы данного документа (студенты, преподаватели, научные работники и т. п.) будут иметь право на свободное передвижение в другие страны, входящие в шенгенскую зону…

http://eizvestia.com/state/full/4193117

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Также «Экономические известия» в публикации «Пинчук активизировал строительство» пишут - новые потребности промышленника изменят обстановку на рынке металлолома. На заводе «Днепросталь» (Днепропетровск, входит в «Интерпайп» Виктора Пинчука) началась установка основного оборудования, запуск которого потребует большого количества стального лома, претендовать на который будут и другие новые производства стали…

http://eizvestia.com/markets/full/4193120

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«Газета по-киевски» в материале «Не задушили? Зарежем!» пишет - сотни браконьеров открыто, среди бела дня, уничтожают баграми рыбу на Киевском водохранилище. Под самым носом у рыбинспекции…

http://mycityua.com/articles/city/2010/03/11/055522.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Ловушка для простаков: Покупай и выигрывай!» пишет – фирмы, имеющие громкие названия, продолжают рассылать «письма счастья» с уверениями в огромном выигрыше, но с маленькими дополнениями: только закажите у нас товар и приз (автомобиль, бытовая техника, путешествие) у вас в кармане… «Фишка» в том, что с формальной точки зрения закон не нарушается, поэтому у милиции претензий к таким фирмам нет. Но число поддавшихся на провокацию не сокращается…

http://www.segodnya.ua/news/14121470.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «ЕС придумал, как спасти евро...» пишет - Европа намерена создать «близнеца» МВФ. Это может усилить «валютную» конкуренцию ЕС и США, усугубить и так непростую судьбу курса евро/доллар, считают эксперты…

http://economics.unian.net/rus/detail/39297

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Украинская регазация для Газпрома не страшнее газировки» пишет - новая власть называет импорт дешевого сжиженного топлива важным аргументом в переговорах с Газпромом о снижении цены газа для Украины. Но этим «новым чудо оружием» Россию не напугаешь…

http://economics.unian.net/rus/detail/39332

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Напали на тайну» пишет – в России банковская тайна перестает быть таковой — количество федеральных органов, которые могут получить доступ к этой информации, увеличивается. Это пошатнет доверие к банковской системе, предупреждают эксперты…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/03/11/227776

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Издание «Известия» в публикации «Льготы для кулибиных» пишет – в России в 2011 году налоги вырастут. Но не для всех: правительство готово дать серьезные льготы инновационным предприятиям, а также некоторым организациям в сфере медицины, образования и науки. Минфину поручено подготовить изменения в Налоговый кодекс…

http://www.izvestia.ru/economic/article3139493/

(УНИАН)