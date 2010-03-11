В центре Киева обстреляли автомобиль бизнесмена
10:15, 11 марта 2010Разное
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В котором шла "деловая встреча"
Вчера, 10 марта, днем на улице Старонаводницкой в Печерском районе Киева произошла перестрелка.
Об этом УНИАН сообщили в Центе общественных связей Управления МВД в г. Киеве.
По предварительной информации, у двух бизнесменов тут была деловая встреча, которую они проводили в автомобиле, припаркованном на обочине. Внезапно показался черный джип «БМВ», из которого обстреляли авто, причем «БМВ» даже не притормозил. Человека, сидевшего со стороны водителя, легко ранили в руку.
Тип оружия, из которого производились выстрелы, устанавливается. Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство».
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