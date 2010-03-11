Литвин объявил о создании коалиции ПР, КПУ и Блока Литвина
В составе 235 нардепов
Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН объявил о создании коалиции фракций Партии регионов, КПУ и Блока Литвина в составе 235 народных депутатов.
Как передает корреспондент УНИАН, после этого он объявил перерыв в пленарном заседании до 11.00.
По словам В.ЛИТВИНА, во время перерыва состоится собрание коалиции для решения вопросов дальнейшей работы.
По словам В.ЛИТВИНА, данное соглашение подписано руководителями трех фракций – Партии регионов, КПУ, Блока Литвина и отдельных народных депутатов.
Как сказал председатель ВР, в состав коалиции вошли 235 народных депутатов, «которые личными подписями подтвердили свое согласие стать членами коалиции».
В.ЛИТВИН отметил, что списки с личными подписями депутатов, вошедшими в коалицию, прилагаются к коалиционному соглашению.
После этого он объявил перерыв в пленарном заседании до 11.00.
По словам В.ЛИТВИНА, во время перерыва состоится собрание коалиции для решения вопросов дальнейшей работы.