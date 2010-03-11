В Австралии объем инвесткредитов вырос на 0,9%, ипотечных - упал на 7,9%

10:35, 11 марта 2010
Разное
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Австралия. В январе 2010 года объем инвестиционных кредитов вырос на 0,9%, по сравнению с предыдущим месяцем.   

Австралия. В январе 2010 года объем ипотечных кредитов сократился на 7,9%, по сравнению с предыдущим месяцем.  

Комментарий. Рост инвестиционного кредитования и сокращение ипотечного -  почти классическая схема развития кредитного процесса. Кризис поумерил аппетиты на покупку недвижимости.

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