В Австралии объем инвесткредитов вырос на 0,9%, ипотечных - упал на 7,9%
10:35, 11 марта 2010Разное
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Австралия. В январе 2010 года объем инвестиционных кредитов вырос на 0,9%, по сравнению с предыдущим месяцем.
Австралия. В январе 2010 года объем ипотечных кредитов сократился на 7,9%, по сравнению с предыдущим месяцем.
Комментарий. Рост инвестиционного кредитования и сокращение ипотечного - почти классическая схема развития кредитного процесса. Кризис поумерил аппетиты на покупку недвижимости.
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