В Австралии объем инвесткредитов вырос на 0,9%, ипотечных - упал на 7,9%

Австралия. В январе 2010 года объем инвестиционных кредитов вырос на 0,9%, по сравнению с предыдущим месяцем.

Австралия. В январе 2010 года объем ипотечных кредитов сократился на 7,9%, по сравнению с предыдущим месяцем.

Комментарий. Рост инвестиционного кредитования и сокращение ипотечного - почти классическая схема развития кредитного процесса. Кризис поумерил аппетиты на покупку недвижимости.