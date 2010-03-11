В Украине с начала года растут объемы перевозок и потребления электроэнергии

Украина. В январе-феврале 2010 года морские торговые порты увеличили грузооборот на 4,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Украина. В январе-феврале 2010 года потребление электроэнергии с учетом технологических потерь в сетях выросло на 10,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года

Комментарий. Специфика украинской экономики такова, что данные о динамике ВВП носят мягко сказать условный характер. Как можно оценивать ВВП страны, 60% экономики которой работает в «тени»? Более наглядно ситуацию демонстрируют показатели потребления электроэнергии и объемы грузоперевозок.