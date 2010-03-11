В РФ с начала года продажи авто упали на 34%, в КНР – выросли на 55%
11:15, 11 марта 2010Разное
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Россия. За январь-февраль 2010 года продажи новых пассажирских автомобилей и легкого коммерческого транспорта снизились на 34%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Китай. В феврале 2010 года продажи легковых автомобилей выросли на 55%, по сравнению с февралем 2009 года.
Комментарий. Плохо, когда объемы продаж падают. Но нет ничего хорошо и в головокружительных продажах. Данные ярко показывают, кто кого переигрывает в бизнесе.
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