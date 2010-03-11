ВВП Италии в 4 кв. 2009г. упал на 0,3%

Италия. В четвертом квартале 2009 года ВВП Италии упал на 0,3%, по сравнению с предыдущим кварталом, а против четвертого квартала 2008 года – на 3%.

Комментарий. Падение ВВП в четвертом квартале после роста в третьем крайне отрицательно повлияло на ситуацию на европейском рынке. Италия и раньше имела проблемы, страну никогда не рассматривали как мощную экономическую структуру. Нынешний показатель говорит о том, что от «вируса кризиса» бизнес страны не излечился.